Santo Domingo. El Ministerio de Interior y Policía anunció la emisión de la Resolución MIP-RR-0009-2025, mediante la cual se amplía de manera temporal el horario para el expendio de bebidas alcohólicas durante las festividades navideñas y de fin de año. La medida estará vigente del 10 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, con el propósito de garantizar celebraciones seguras y ordenadas.

De acuerdo con la resolución, los bares, discotecas, clubes, restaurantes, centros de eventos, piano bares y casinos podrán operar en los siguientes horarios:

Domingo a jueves: hasta las 3:00 a. m.

hasta las Viernes y sábado: hasta las 4:00 a. m.

Asimismo, no habrá límite de horario para el expendio de bebidas alcohólicas durante la madrugada del 25 de diciembre de 2025 y del 1 de enero de 2026, tal como ha ocurrido en años anteriores.

Establecimientos como bares y discotecas podrán operar hasta las 4:00 a. m. durante el período de ampliación del horario de expendio de bebidas alcohólicas por las festividades de Navidad y Año Nuevo.

El anuncio fue realizado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al concluir la reunión número 118 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Establecimientos con horario regular

Raful aclaró que la ampliación de horario no aplica para colmados, colmadones, cafeterías, car wash, parques mecánicos, parques acuáticos y tiendas de licores, los cuales continuarán operando todos los días hasta las 12:00 de la madrugada, conforme a la Resolución ESP/001-2022.

Supervisión y control

La ministra recordó que la aplicación de la medida será supervisada por la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), con el apoyo de la Policía Nacional. Las violaciones a la normativa podrán generar sanciones, incluidos cierres temporales o definitivos y la cancelación de licencias.

Destacó además que el Gobierno ha duplicado la presencia policial y militar a nivel nacional, superando los 27 mil agentes, quienes permanecen en monitoreo constante para reforzar la seguridad durante el período festivo.

Raful exhortó a la población a actuar con prudencia:

“Podemos llenar las calles de uniformes, pero nada será suficiente sin responsabilidad compartida. Nuestro compromiso es proteger la vida y evitar que una familia dominicana pase la Navidad lamentando una pérdida”.

Renovación de licencias y avances en seguridad

La funcionaria recordó que el proceso de renovación de licencias de armas de fuego continúa vigente hasta el 31 de diciembre, invitando a regularizar los permisos vencidos bajo el régimen de gracia otorgado por la institución.

Tasa de homicidios continúa descendiendo

Raful informó que la tasa acumulada de homicidios en 2025 se sitúa en 8.0 por cada 100 mil habitantes, con un total de 1,174 casos, lo que representa:

213 homicidios menos que en 2023

87 menos que en 2024

Esta reducción, indicó, se debe al impacto de los operativos preventivos y al trabajo sostenido de la Fuerza de Tarea Conjunta en todo el territorio nacional.