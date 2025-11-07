Las autoridades arrestaron a cinco dominicanos con un alijo de 150 paquetes de cocaína, durante una operación de vigilancia y seguimiento, realizada en el puesto de chequeo del kilómetro 15 de Azua.

Los agentes y militares, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por efectivos del Ejército (ERD), la Armada de República Dominicana, (ARD) y organismos de inteligencia del Estado tras recibir informes de inteligencia, montaron un amplio operativo de interdicción, para atrapar a varios individuos que se movilizaban en dos vehículos, desde la parte sur del país a la capital, con el cargamento.

Los detenidos son Eduard Alexander Moreta Diaz, Meregildo Segura Cuevas, Eudy Rodríguez, Edward Confesor Nicolas Marmolejos y Michel Vallejo Sánchez, según las autoridades.

El informe de la DNCD indica que por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a inspeccionar los vehículos, localizando en parte delantera y trasera de una jeepeta, marca Hyundai, Santa Fe, placa G-439596, dos caletas, conteniendo en su interior un total de 150 paquetes de la droga.

La sustancia tuvo un peso total de 154.2 kilogramos de cocaína, según determinó en su análisis el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El organismo explica que desde hace más de cinco meses, el Ministerio Público, la DNCD y otros organismos de inteligencia, daban seguimiento a esta red, cuyo modo operativo era movilizar importantes cargamentos de drogas en vehículos con compartimientos secretos (caletas) habilitados en su interior”.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron a cinco hombres de nacionalidad dominicana, ocuparon dos vehículos, varios celulares, dinero en efectivo, documentos, entre otras evidencias.

Los organismos oficiales profundizan las investigaciones en relación con el caso y activan la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Las autoridades estiman que con el decomiso y al arresto de los cinco dominicanos, dan otro contundente golpe a las bandas de traficantes de estupefacientes.