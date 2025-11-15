Santiago. – Una serie de allanamientos realizados en el distrito municipal de Cienfuegos y en el sector Los Tocones permitió a la Policía Nacional y al Ministerio Público desarticular lo que las autoridades describen como un presunto punto de acopio y comercialización de motocicletas robadas.

En la intervención fue detenido Gregori Enmanuel Batista Polanco, conocido como “El Burro”, de 19 años, señalado por los investigadores como uno de los implicados en un asalto a mano armada ocurrido recientemente.

El operativo, ejecutado mediante la orden judicial 2025-AJ0074933, estuvo a cargo de agentes de la División de Investigaciones de Vehículos Robados, unidades de Operaciones del DICRIM Cibao Central y el equipo SWAT. La orden de arresto 2025-AJ0074772 contra Batista Polanco se hizo efectiva en una vivienda de Cienfuegos, donde, según el informe policial, estaría escondido tras el despojo de una motocicleta el pasado 3 de noviembre en la Autopista Joaquín Balaguer.

Durante la requisa en la residencia, las autoridades ocuparon una pistola calibre 9 mm con numeración ilegible, un iPhone 11, una cadena color amarillo, RD$2,300 en efectivo y una motocicleta marca Gato CG200, año 2023.

Tras este primer allanamiento, los agentes se trasladaron a un aserradero en el sector Los Tocones, identificado por los investigadores como un posible centro de comercialización de motocicletas sustraídas. Al notar la presencia policial, varias personas escaparon del lugar.

En el aserradero se recuperaron cinco motocicletas de diferentes marcas y modelos, entre ellas Z3000, Tauro, KYM y Gato.

El detenido y todas las evidencias fueron entregados al Ministerio Público para los fines correspondientes.