Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Después que parecía despejado el panorama se le ha puesto gris con la continuación del juicio por supuesto soborno. La Fiscalía General había pedido que el caso se archive, pero una juez encontró las pruebas necesarias para que tenga que comparecer ante los tribunales. Con el juicio su suerte ahora se torna incierta.

Isiah Parnell, encargado negocios EE. UU.

Merece la bienvenida, aunque haya que darle tiempo para ver lo que trae. Sin embajador es el más alto representante de la sede diplomática, por lo menos en el aspecto comercial. Si se le nombró es porque puede desempeñar las funciones de embajador. Los que han desempeñado esa posición han sido, sobre todo en los últimos tiempos, muy activos.

Tina Turner, cantante estadounidense

Canciones como “What’s love got to with it” y “The best” la catapultaron al estrellato hasta tal punto que se le bautizó como “reina del rock and roll”. Su muerte en Suiza a los 83 años después de luchar con agresivas enfermedades privan al mundo de la música de uno de sus íconos en una época.