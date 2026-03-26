Santo Domingo-. – El cáncer colorrectal se posiciona como una de las principales amenazas de salud pública a nivel mundial, al ocupar el tercer lugar en incidencia y representar cerca del 10% de todos los casos, según la Organización Mundial de la Salud .

En la República Dominicana, la situación no es diferente. Este tipo de tumor maligno también ocupa el tercer lugar en incidencia, solo por debajo del cáncer de mama y próstata, de acuerdo con datos oficiales de Salud Pública.

En este contexto, se desarrolló el Seminario Nacional de Gastroenterología “Prevención y Manejo de Cáncer de Colon 2026”, con el objetivo de fortalecer la concienciación, el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano de la enfermedad.

La especialista Elainee De Los Santos, en representación del Instituto Dominicano de Gastroenterología , destacó que la detección precoz es fundamental para reducir la mortalidad, al permitir intervenciones médicas oportunas y más efectivas.

Durante la jornada, expertos abordarán los principales factores de riesgo asociados al desarrollo del cáncer colorrectal, entre ellos el sedentarismo, la obesidad, el consumo de carnes procesadas, el tabaquismo y el alcohol.

Asimismo, los especialistas explicaron que el cribado mediante colonoscopia es el método más eficaz para detectar la enfermedad en etapas tempranas, lo que aumenta significativamente las probabilidades de curación.

El doctor Edward Alcántara resaltó que este tipo de cáncer afecta principalmente a personas mayores de 50 años, aunque se observa un incremento preocupante en adultos más jóvenes, lo que refuerza la necesidad de controles preventivos.

El evento, realizado con el respaldo de la Universidad Central del Este y el Colegio Médico Dominicano , reunió a especialistas, estudiantes y profesionales de la salud, consolidándose como un espacio clave para la actualización médica.

Con iniciativas como esta, el Inddeg reafirma su compromiso con la educación continua, la prevención y el acceso oportuno a servicios de salud, en busca de reducir el impacto del cáncer de colon en la población dominicana.