Destituyen a Andrés Portes de Edeeste

Santo Domingo. – El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) seleccionó al ingeniero Manuel Mejía Naut como nuevo gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), en sustitución del ingeniero Andrés Portes.

Mejía Naut se desempeñaba como director de Control de Pérdidas de Energía de Edeeste hasta el momento de su nueva designación.

Es un profesional con vasta experiencia en el sector eléctrico dominicano, quien cuenta con más de 30 años de ejercicio que lo han capacitado para enfrentar situaciones de desafío y superación, como lo demanda el área energética nacional.

Te puede interesar leer: Andrés Portes es el nuevo gerente general de Edeeste

Es graduado de Ingeniería Electromecánica, mención Eléctrica y de Ingeniería Electromecánica, mención Mecánica, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Igualmente, cuenta con MBA, Máster en Desarrollo y Liderazgo de Proyectos, Máster en Gestión y Desarrollo de Energías Alternativas, Magister en Operación y Diseño de Sistemas Eléctricos de Potencia, Maestría en Administración y Postgrado en Desarrollo Organizacional.

Entre sus especialidades y certificaciones están: Estrategia y Operaciones, Finanzas y Control de Gestión, Marketing y Recursos Energía Renovables: Eólica y Solar, Energía de la Biomasa, del Agua y Eficiencia Energética, Aspectos Económicos y Ecológicos de la Energía, Project Management, Control de Gestión, Dirección de Estrategia y Operaciones y una certificación en el programa Bullet Proof®️ Manager.

Ha sido docente de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en las materias de: Mecánica de Fluidos, Mecánica de Materiales, Diseño Mecánico, Aire Acondicionado y Refrigeración, Termodinámica Transferencia de Calor, Estática, Dinámica, Proyecto Integrador, Mecanismos y Diseño de Instalaciones Mecánicas, Monitor de Mecánica de Materiales. Además, ha sido monitor de Matemáticas y ha impartido los módulos de Control de Energía y de Arquitectura de Red en Cursos Optativos de Tesis de la UASD.

En cuanto a los puestos que ha ocupado, ha sido gerente de Gestión de la Operación CCE en Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED); gerente de Planificación del Negocio de la Distribución, gerente de Proyectos de Inversión en Edeeste, consultor técnico del Proyecto de Rehabilitación Primera y Segunda Etapa Sistema SCADA ETED, director de Distribución, responsable Gestión de Energía y responsable de Estudios de Explotación de la RED en Edesur Dominicana, coordinador técnico de Proyecto SCADA ETED y encargado del Departamento de Planificación y Estudios de la Red de la Dirección de Operaciones del Sistema de la CDE.

Puede leer más: Ven peligro en residencial por subestación Edeeste

Además, ha sido colaborador en la publicación Islanding Detection and Resynchronization, Based upon Wide-Area Monitoring and Situational Awareness in the Dominican Republic in 2020 IEEE Power & Energy Society T&D Latín América.