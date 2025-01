Ven retroceso dar apagones a barrios

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) y un experto en proyectos eléctricos condenaron hoy el anuncio de las Empresas Distribuidoras de Electricidad de anunciar interrupciones eléctricas (apagones) en sectores con pérdidas económicas.

El presidente de Conacerd, Antonio Cruz Rojas y el experto en proyectos eléctricos Bernardo Castellanos consideraron que dicha medida no resolverá el déficit financiero de las distribuidoras.

El dirigente empresarial dijo que lleva mucho tiempo solicitándole una cita al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, para tratar el problema de los apagones porque el pasado año los 14 mil 365 socios de Conacerd tuvieron una pérdida de 142 millones de pesos.

“Todo el dinero que hemos perdido en las 32 provincias ha sido por el problema del rompimiento de la cadena de frío, lo que ha afectado todo el comercio de los mariscos, quesos, yogurts, jugos, embutidos y otros productos que requieren de refrigerio, por lo que hemos calculado la pérdida en más de 142 millones de pesos, de enero a octubre del pasado año”, preciso Cruz Rojas.

Castellanos arremete

Para el ingeniero eléctrico con ese anunció del CUED las compañías distribuidoras de electricidad admiten su fracaso, por no aplicar las medidas correspondientes y hacer las inversiones necesarias para mejorar su flujo de caja.

“Ahora lo que va es a tratar de reducir el déficit financiero de las distribuidoras y eso no va a funcionar, porque las pérdidas de energía solo se van a eliminar haciendo inversiones: instalando contadores y mejorando las redes. Si las distribuidoras no instalan contadores y conectan a una persona de manera directa, eso no es un fraude, el fraude lo están cometiendo las distribuidoras que no le ponen contador a la gente”, aseguró.

Castellanos culpa a esas empresas del fraude eléctrico, “porque son ellos quienes tienen que combatirlos”.

“El Consejo Unificado está admitiendo que han fracasado en estos cuatro años, porque son cuatro años perdidos donde se han botado cinco mil millones de dólares y la cosa está peor”, señaló.

Apagones

El CUED informó que realizará cortes eléctricos temporales en algunos circuitos con desempeño deficiente.

Dicha medida se hará con el objetivo de lograr una reducción sostenible de las pérdidas y garantizar la viabilidad financiera de las empresas distribuidoras.

La información fue dada en un comunicado en el que la entidad explica que las autoridades están ejecutando un programa de cambio de transformadores, repotenciación y mejoras en las redes, lo que ha permitido una mayor estabilidad en el suministro.

Además, subraya que se ha intensificado la lucha contra el fraude eléctrico, una de las principales causas de las pérdidas del sistema.

En el comunicado oficial advirtió que para lograr una reducción sostenible de las pérdidas y garantizar la viabilidad de las distribuidoras, se requieren medidas adicionales.

Perdidas en distribuidoras

Según el especialista en proyectos hidroeléctricos, Bernardo Castellanos, las pérdidas en las distribuidoras el pasado año fueron mayores a las del 2019 y el 2020.

“ Hablaron que iban a invertir 300 millones de dólares este año para reducir las pérdidas y, aparentemente, no tienen dinero para hacer eso.