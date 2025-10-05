Santo Domingo.– El director del Sistema Nacional de Transporte Escolar (TRAE), Gabino Hernández, informó que una docena de choferes fueron desvinculados tras arrojar resultados positivos a sustancias controladas en pruebas aleatorias de dopaje, aplicadas como parte del protocolo de seguridad de la institución para proteger la integridad de los estudiantes.

Hernández destacó que el TRAE, que dispone de 1,800 unidades vehiculares, ha realizado más de 37 millones de viajes en las 18 regionales y 122 distritos educativos del Ministerio de Educación sin que se haya producido un solo accidente o siniestro en las rutas escolares, lo que atribuyó al estricto control y la formación continua del personal.

“Nosotros tenemos un protocolo bien definido: cuando un chofer aplica, le hacemos las pruebas de dopaje antes de iniciar, y cuando está en sus labores, de manera aleatoria hacemos pruebas. Tengo para decirte que algunos han salido positivos e inmediatamente son desvinculados, porque en eso no transigimos con nadie ni con nada; es con niños que estamos bregando”, precisó el funcionario durante una entrevista en el programa Fuera de Récord, que conduce Elvis Lima por el canal Catorce TV.

El titular del TRAE subrayó que el éxito del programa se debe al rigor de la capacitación y al acompañamiento permanente que reciben los choferes, las auxiliares y todo el personal del sistema.

“No se trata solo de manejar un autobús, sino de formación, responsabilidad y disciplina diaria”, puntualizó.

Transporte inclusivo

Como parte de las políticas de inclusión impulsadas por el Gobierno, Hernández anunció la adquisición de 50 autobuses especiales destinados a centros de atención a niños con discapacidad, a través del Ministerio de Educación, lo que —dijo— refleja el compromiso humano del presidente Luis Abinader con los sectores más vulnerables.

“Los motoristas son un dolor de cabeza”

El director del TRAE también advirtió sobre el peligro que representan algunos motoristas que irrespetan las señales de alto de los autobuses escolares, poniendo en riesgo la vida de los niños y del personal de apoyo.

“Mira, la verdad es que ya llevamos más de tres casos donde las auxiliares, al momento de bajar los niños del autobús o al montarlos, a pesar de tenerlos agarraditos y bien protegidos, vienen motoristas a alta velocidad y se los han arrancado de las manos, los han golpeado y los dejan tirados en el pavimento. Por eso estamos haciendo un llamado a la conciencia y a respetar las normas”, expresó Hernández.

El funcionario reiteró que el TRAE continuará reforzando los protocolos de seguridad y las campañas de educación vial, con el propósito de garantizar que cada estudiante llegue y regrese a su hogar de forma segura.