Santo Domingo.– La Policía Nacional informó este viernes que abrió una investigación interna sobre la actuación de un agente que utilizó gas pimienta y desenfundó su arma de reglamento durante una intervención en la que se encontraban presentes miembros de la prensa.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que el agente involucrado, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras avanzan las indagatorias, fue suspendido de sus funciones por disposición del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz.

Pesqueira indicó que la medida busca garantizar la transparencia y objetividad del proceso, a cargo de los organismos de control interno de la institución.

Respeto al trabajo periodístico

El oficial reiteró que la Policía Nacional reconoce y respeta el rol fundamental del periodismo en una sociedad democrática, por lo que el trabajo de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos debe ser protegido durante el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, aseguró que la institución no tolerará actuaciones que vulneren los derechos de los miembros de la prensa ni de ningún ciudadano.

Investigación y posibles sanciones

Pesqueira afirmó que cualquier conducta contraria a los protocolos institucionales y al respeto de las libertades públicas será debidamente investigada y sancionada conforme a lo establecido por la ley.

Subrayó que la institución mantiene el compromiso de actuar con transparencia y responsabilidad ante situaciones que involucren a sus miembros.