SANTIAGO.-El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó que agentes del Departamento de Crímenes y Delitos (DICRIM), apresaron a dos de cuatro encapuchados quienes atracaron la noche del pasado viernes, un colmado en el municipio de Navarrete.

Los detenidos fueron identificados como Luciano Mendoza Santos (a) “Edison”, dominicano, de 32 años, y Andrés Mendoza Sánchez, de 30, quienes utilizaron motocicletas para desplazarse después de comete el atraco. Ambos se encuentran bajo investigación en la dotación policial correspondiente.

Asimismo, la Policía informó que varios parroquianos que se encontraban en el colmado jugando dominó e ingiriendo bebidas alcohólicas, fueron despojados de pertenencias por los atracadores.

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Las autoridades policiales se encuentran ampliando las investigaciones para dar con los otros dos atracadores.

En la nota informativa, la Policía Nacional no especificó el nombre del colmado atracado, como tampoco el nombre del propietario.

La Policía informó que los detenidos serán enviados al Ministerio Público, para los fines legales pertinentes.