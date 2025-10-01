Un hombre fue detenido por el personal de seguridad del Hospital Doctor Marcelino Vélez Santana, tras ser sorprendido intentando cometer robos dentro de las instalaciones del centro médico.

Según informó el hospital en un comunicado emitido este martes, el individuo cuya identidad aún no ha sido revelada, había estado visitando el lugar durante varios días, haciéndose pasar por paciente, con la aparente intención de delinquir.

“El individuo fue detectado mientras intentaba realizar actos delictivos contra usuarios del hospital. Desde hacía un tiempo, se encontraba bajo la vigilancia del equipo de seguridad”, detalla el documento.

El sospechoso fue entregado a las autoridades correspondientes para los fines legales de lugar.

Parte del incidente fue captado en video y difundido a través de redes sociales, donde se observa a varios usuarios saliendo apresuradamente del centro, mientras dos personas logran reducir al presunto delincuente.

El caso ya se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes.