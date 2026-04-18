Jalen Green se le escapa a la defensa de Draymond Green en el partido del play-in.

Jalen Green anotó 36 puntos, Devin Booker agregó 20 y los Phoenix Suns neutralizaron a Stephen Curry y a los Golden State Warriors, ganando 111-96 en el torneo de repesca de la NBA el viernes por la noche.

Los Suns consiguieron el octavo puesto en los playoffs de la Conferencia Oeste y se enfrentarán al vigente campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, el domingo en el primer partido. La temporada de los Warriors ha terminado.

Green encestó 14 de 20 tiros de campo, incluyendo 8 de 14 triples. Jordan Goodwin anotó 19 puntos, capturó nueve rebotes y fue una amenaza en defensa con seis robos de balón.

Booker y Draymond Green, de Golden State, recibieron dos faltas técnicas cada uno al final del cuarto periodo tras intercambiar palabras en repetidas ocasiones y fueron expulsados.

Curry, de 38 años, no tuvo muchas oportunidades claras de tiro y terminó con 17 puntos, con 4 de 16 en tiros de campo. Brandin Podziemski lideró a los Warriors con 23 puntos.

Stephen Curry recibe el respaldo de los fanáticos tras los Warriors quedar eliminados por los Suns.

El Magic aplasta a Charlotte y está en Playoffs

Paolo Banchero anotó 25 puntos y los Orlando Magic consiguieron una ventaja de 35 puntos en la primera mitad, tomando el control total en su camino hacia una aplastante victoria de 121-90 sobre los Charlotte Hornets en un partido de eliminación del torneo de repesca el viernes por la noche.

Los Magic se ganaron el octavo puesto en los playoffs de la Conferencia Este. Su recompensa es un enfrentamiento contra Detroit, el equipo mejor clasificado, en una serie al mejor de siete partidos que comienza el domingo en la cancha de los Pistons.

Los Magic fueron muy físicos desde el principio, y los Hornets nunca tuvieron opciones. Franz Wagner anotó 18 puntos para los Magic, además de siete rebotes y seis asistencias.

Paolo Banchero sacó a pasear su mejor talento para liderar a los Hornets de Charlotte en el play-in.

Wendell Carter Jr. terminó con 16 puntos, con un 6 de 7 en tiros de campo, mientras que Desmond Bane anotó 13 y Jalen Suggs añadió 12 para los Magic.

Orlando ganaba por 31 puntos al descanso, la mayor ventaja a mitad de partido en los siete años de historia del torneo de repesca. Este formato —cuatro equipos de cada conferencia se clasifican y juegan para decidir los dos últimos puestos de playoffs en cada mitad del cuadro— se utiliza desde 2021.

LaMelo Ball, quien según la NBA debería haber sido expulsado de la victoria del martes contra Miami, que extendió la temporada, por una falta flagrante no señalada contra Bam Adebayo, lideró a los Hornets con 23 puntos, 21 de ellos anotados en el tercer cuarto.Historias relacionadas

Pero el partido ya estaba decidido desde hacía tiempo. Orlando se adelantó rápidamente con un marcador de 27-10, lo amplió a 68-33 al final de la primera mitad, y los Hornets nunca lograron acercarse a menos de 20 puntos en el resto del encuentro.

Miles Bridges, quien ha jugado más partidos que cualquier otro jugador en activo sin haber participado en los playoffs, anotó 15 goles para los Hornets. Brandon Miller anotó 14 y Kon Knueppel sumó 11.

Los Hornets, que llevan 10 temporadas consecutivas sin clasificarse para los playoffs, fueron superados en rebotes por 49-34 y solo anotaron el 34% de sus tiros. Orlando anotó el 50%.

Los Magic fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs en las dos últimas postemporadas y no han ganado una ronda de playoffs desde 2010. Sin embargo, esta temporada obtuvieron un balance de 2-2 contra los Pistons.

Los Hornets, que vencieron a los Magic en sus últimos tres partidos de temporada regular, no han participado en los playoffs desde 2016. Es la sequía activa más larga de la NBA.