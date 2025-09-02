Hato Mayor. – Un hombre fue apresado por la Policía Nacional acusado de sustraer 11 cabezas de ganado, de las cuales siete habían sido reportadas como robadas por un productor de la comunidad Los Hatillos.

El detenido, Juan Manuel Polanco Ramírez, de 44 años y residente en la zona, fue sorprendido en flagrante delito por agentes de la División de Investigación (DICRIM).

Las autoridades indicaron que las siete vacas tenían la marca “S.A.M.” correspondiente al ganado denunciado como robado.

Según las primeras investigaciones, el robo fue denunciado el 27 de agosto, cuando un productor de la zona recibió información de que una de sus vacas estaba suelta en la carretera. Durante el operativo realizado el 29 de agosto, los agentes encontraron a Polanco Ramírez trasladando las 11 reses, quienes, según su declaración preliminar, le fueron entregadas por un tal “Ambiorix” y otro apodado “Jabao”.

El detenido fue puesto bajo control del Ministerio Público, mientras la Policía continúa la búsqueda de los demás implicados en el caso.