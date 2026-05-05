Las llamas consumieron perfumes, artículos del hogar como abanicos, estufas, neveras y camas, así como una gran cantidad de mercancía destinada a la venta.

Pedernales.– Un voraz incendio redujo a cenizas una perfumería en la fronteriza provincia de Pedernales, en un hecho ocurrido este martes, coincidiendo con la conmemoración del Día del Bombero.

El siniestro dejó pérdidas materiales considerables y provocó quemaduras leves a la propietaria del establecimiento, identificada como Marta Medrano, quien intentó sofocar el fuego en sus primeras etapas.

De acuerdo con informaciones preliminares, el incendio habría sido causado por un cortocircuito, que rápidamente se propagó debido a la presencia de productos inflamables.

Las llamas consumieron perfumes, artículos del hogar como abanicos, estufas, neveras y camas, así como una gran cantidad de mercancía destinada a la venta.

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Pese a la rápida intervención de los bomberos, no fue posible rescatar bienes, debido a la intensidad del fuego y a la acumulación de gases derivados de los productos químicos en el lugar.

Testigos que se encontraban en las inmediaciones calificaron las pérdidas como totales y solicitaron a las autoridades brindar apoyo a la familia afectada, que dependía de ese negocio como principal sustento económico.