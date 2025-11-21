Ciudad de México.– La Fiscalía del estado de Michoacán (oeste) anunció este viernes la detención de siete escoltas por su «probable» participación en el asesinato del alcalde del municipio de Uruapan, que ocurrió el 1 de noviembre pasado durante un evento público por el Día de Muertos.

En una publicación en redes sociales, la Fiscalía estatal informó de que la detención de estos siete escoltas se da por la posible comisión de un delito de homicidio por omisión y que todos ellos serán trasladados al Centro Penitenciario ‘Lic. David Franco Rodríguez’ y serán puestos a disposición del Juez de Control.

Según medios locales, los trabajadores detenidos eran escoltas de Carlos Manzo que le brindaban seguridad personal.

La Fiscalía indicó que se trata de seis hombres y una mujer que formaban parte de la Policía Municipal y el día del atentado integraban el primer círculo de seguridad personal de Manzo Rodríguez durante el festival de Encendido de Velas que encabezó el alcalde como parte de la conmemoración de la Noche de Muertos, en la plaza principal de Uruapan.

Los escoltas fueron identificados como Omar M., Alejandro F., Mario Alberto S., Guillermo T., Demetrio D., Osmar Oswaldo G. y Monserrat H., de 47, 21, 45, 43, 44, 56 y 23 años de edad, respectivamente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En el operativo participaron miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la de Defensa y efectivos de la Guardia Nacional mexicana.

Estas detenciones se producen el mismo día en el que ingresó a prisión un presunto autor intelectual del crimen, identificado como Jorge Antonio ‘N’, alias El Licenciado, tras ser detenido el pasado miércoles, también en el estado de Michoacán.

El Licenciado fue conducido al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México (centro del país).

Se le acusa de ser uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo, asesinado a tiros en un crimen que ha generado una ola de indignación en el país por todo el país.

Al anunciar la detención, el miércoles, el titular de la SSPC de México, Omar García Harfuch, confirmó que el asesinato de Manzo está vinculado a un grupo delictivo de la zona relacionado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que tres hombres participaron en la agresión directa: el sujeto que disparó y fue abatido en el lugar, y otros dos que realizaron «labores de seguimiento y logística», quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre pasado.

Los autores materiales del crimen fueron identificados como Víctor Manuel ‘N’, Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, respectivamente.