Detienen en Colombia a Cucaracho, uno de los jefes de banda transnacional Tren de Aragua

Bogotá.- Las autoridades colombianas detuvieron en la ciudad caribeña de Santa Marta a alias Cucaracho, un jefe del Tren de Aragua cercano a Niño Guerrero, líder internacional de esa banda transnacional originaria de Venezuela y expandida a otros países, informó este martes la Policía.

«En Santa Marta, la Policía capturó a alias Cucaracho, cabecilla narcotraficante y hombre de confianza de alias Niño Guerrero«, expresó el director de la institución, general William Rincón, en X, donde aseguró que el detenido tiene notificación roja de la Interpol.

Acciones de la autoridad

Según el oficial, Cucaracho está acusado de «coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de financiar estructuras criminales vinculadas al terrorismo y el tráfico ilegal de armas».

«Su captura golpea de manera directa las finanzas, la logística y la capacidad criminal del Tren de Aragua, reafirmando que Colombia no será refugio para quienes delinquen más allá de nuestras fronteras», añadió Rincón.

En enero del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clasificó al Tren de Aragua junto con los carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13 como organizaciones terroristas.

En Colombia, los cabecillas del Tren de Aragua solicitaron el año pasado al Gobierno del presidente Gustavo Petro ser incluidos en la denominada ‘paz total‘, una de las políticas bandera de su Administración, enfocada en negociar con distintos grupos y bandas criminales del país.

Sin embargo, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, rechazó la petición al afirmar que no permitiría que organizaciones criminales «se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes».

La banda criminal Tren de Aragua es una de las organizaciones transnacionales más extendidas originarias de Venezuela, que surgió alrededor de 2014 y se ha consolidado como un grupo dedicado a múltiples actividades delictivas, incluyendo narcotráfico, extorsión, secuestro, lavado de activos y terrorismo.

Esta megabanda se formó originalmente en el estado Aragua y, con el tiempo, ha expandido su presencia a numerosos países de América Latina, como Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos.