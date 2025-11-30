Detienen dos hombres con 730,000 cigarrillos ilegales en Montecristi

Montecristi.- Un cargamento de 730, 000 cigarrillos marca Capital de procedencia ilegal, fue ocupado por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) adscritos al Destacamento de Las Matas de Santa Cruz, de la provincia Montecristi.

La mercancía ilícita era transportada de manera camuflada dentro de cajas de envíos internacionales en un camión Isuzu, color blanco, placa L466477.

El vehículo era conducido por Ericson Rodríguez Peralta, quien viajaba en compañía de Ángel Miguel Jiménez Sánchez, ambos detenidos durante el operativo.

Intento de evasión al chequeo militar

Los individuos intentaron evadir el puesto de chequeo militar, pero fueron interceptados por las unidades del ERD.

Puedes leer: Ejército ocupa 66,800 unidades de cigarrillos y detiene cuatro personas en Las Matas de Farfán

Tanto los detenidos como el camión y la mercancía fueron trasladados a la sede del 10mo. Batallón de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.

El Ejército reiteró que estos resultados forman parte de los operativos dispuestos por el Ejército de República Dominicana (ERD) para combatir acciones ilícitas en la región fronteriza.