Haitianos hieren dos agentes de Migración durante operativo en Montecristi

Santo Domingo.- Dos agentes de la Dirección General de Migración (DGM) resultaron heridos durante un incidente registrado la noche del sábado en el paraje Lateral 10, del distrito municipal Santa María, provincia Montecristi, en medio de un operativo realizado en esa demarcación.

De acuerdo con el reporte preliminar, uno de los oficiales sufrió heridas de arma blanca que requirieron hospitalización, mientras el otro recibió atenciones médicas menores.

Las autoridades no reportaron el nombre de los agentes afectados.

Puedes leer: Ejército captura 74 haitianos indocumentados en la Línea Noroeste

Según testigos, los agresores fueron haitianos que se resistieron al operativo.

La DGM informó este domingo que investiga el incidente para determinar la causa del acto de violencia contra los agentes.



