Cade Cunningham saluda a Tobias Harris durante el último parcial del partido de este viernes.

Cade Cunningham anotó 32 puntos y los Detroit Pistons, primeros cabezas de serie, protagonizaron una remontada increíble el viernes por la noche, borrando una desventaja de 24 puntos y venciendo al Orlando Magic 93-79 para forzar un séptimo partido en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Detroit perdía por 22 puntos al descanso, y Orlando amplió su ventaja a 62-38 al comienzo del tercer cuarto. Los Magic parecían estar en una posición inmejorable para convertirse en el séptimo octavo cabeza de serie en eliminar a un primer cabeza de serie en la primera ronda.

Y entonces todo salió mal para Orlando. Absolutamente todo.

“La garra de Detroit”, dijo Cunningham. “De eso hemos estado hablando todo el año”.

Los Magic se convirtieron en el primer equipo desde la temporada 1996-97, cuando se empezó a registrar digitalmente el juego jugada a jugada, en perder en casa después de ir ganando por al menos 24 puntos y tener la oportunidad de ganar la serie.

Orlando falló 23 tiros consecutivos contra Detroit

Esa cifra, y muchas otras, fueron simplemente desconcertantes. Los Magic fallaron 23 tiros de campo consecutivos, Detroit logró una racha de 35-5 y, de repente, el rumbo del partido —y muy posiblemente de la serie— cambió radicalmente.

“Nos concentramos en cada posesión, tanto en ataque como en defensa, y dimos lo mejor de nosotros en cada una de ellas”, declaró el entrenador de los Pistons, JB Bickerstaff. “Cada bloqueo, cada rebote, todos los pequeños detalles. Salimos a la cancha y nos enfocamos en eso. Y nos pusimos en posición de ganar”.

DETROIT'S DEFENSE WENT OFF IN THE 2ND HALF COMEBACK!



😤 5 STL

😤 8 BLK



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Tobias Harris anotó 22 puntos para Detroit, que será anfitrión del séptimo partido el domingo. Paolo Banchero y Desmond Bane anotaron 17 puntos cada uno para Orlando, que ahora tiene un balance de 0-2 en oportunidades para cerrar la serie y volvió a jugar sin el alero lesionado Franz Wagner.

El primer cuarto fue muy igualado, con Detroit liderando 26-25 después de esos primeros 12 minutos.

Segundo cuarto: Magic 35, Detroit 12.

Orlando superó a los Pistons por 17-0 en triples y tiros libres en ese cuarto, limitó a Detroit a un 2 de 11 en tiros durante los primeros 5:48 del período y se fue al descanso con una ventaja de 60-38.

La ventaja de 22 puntos al medio tiempo fue la cuarta mayor lograda por un octavo cabeza de serie sobre un primer cabeza de serie en este formato. Y nunca hubo un caso de un octavo cabeza de serie, al menos en la era de la anotación jugada a jugada, que comenzó en 1996-97, que superara a un primer cabeza de serie por 23 puntos o más en ningún cuarto de un partido de playoffs.

Parecía que todo había terminado. Pero no fue así. Porque en el tercer cuarto: Pistons 24, Magic 11.

“Cuando las cosas se complican, la gente se divide. Y este grupo hace lo contrario”, dijo el base de los Pistons, Duncan Robinson. “Encuentran la manera de unirse. Hay mucho orgullo en ese vestuario, no quieren terminar así”.

Todo apuntaba a una remontada épica, y cuando terminó la noche, los que permanecieron en el Kia Center de Orlando abuchearon al marcharse, posiblemente por última vez esta temporada.

“Tenemos que hacerlo por las malas”, dijo Jamahl Mosley, entrenador de los Magic.