El saldo de la deuda del Banco Central pasó de US$16,111.9 millones en 2024 a US$14,612.1 millones en 2025, lo que indica una disminución del 9.31%, equivalente a una reducción absoluta de US$1,499.7 millones.

La deuda del Banco Central de República Dominicana (BCRD) experimentó una disminución en el año pasado, tanto en términos absolutos como en proporción al producto interno bruto (PIB) del país, continuando con una tendencia descendente observada desde 2023, de acuerdo a datos de la Dirección General de Crédito Público (DGCP).

El saldo de la deuda del Banco Central pasó de US$16,111.9 millones en 2024 a US$14,612.1 millones en 2025, lo que indica una disminución del 9.31%, equivalente a una reducción absoluta de US$1,499.7 millones.

En la última década, el saldo de la deuda del ente regulador financiero y monetario del país registró cantidad más alta en el 2023, al situarse en US$ US$18,403.4 millones. Sin embargo, los datos muestran una tendencia a la baja hasta el cierre del año pasado.

Entre 2023 y 2025, estos compromisos del BCRD presentan una reducción de un 20.6 % que equivale a una variación absoluta de US$3,791.30 millones menos durante esos dos años.

Tabla deuda del Banco Central en valores absolutos, publicado por Crédito Público de Hacienda.

Deuda frente PIB

Las estadísticas de Crédito Público, dependencia del Ministerio de Hacienda y Economía (MHC), precisan que, como porcentaje al producto interno bruto, la deuda del BCRD también bajó en el año pasado.

Esta pasó de 13 % en 2024 a 11.4 % en 2025, lo que representa una caída de 1.59 puntos porcentuales en el último año. No obstante, esta disminución es de 3.7 puntos porcentuales respecto al 2023, cuando su proporción se ubicó en 15.2 % del PIB.

Datos como porcentaje al tamaño de la economía o del producto interno bruto (PIB) dominicano.

Composición deuda

La reducción de la deuda del Banco Central observada en 2025 estuvo explicada principalmente por la disminución de los compromisos financieros contraído a lo interno del país, el cual representa la mayor cantidad de su stock.

El total de este reglón pasó de US$15,038.4 millones en 2024 a US$13,495.0 millones en 2025, para una baja de dos dígitos (10. 2 %). En contraste, la deuda externa del BCRD aumentó de manera ligera, pasando de US$1,073.5 millones a US$1,117.1 millones, un 4 % interanual durante ese período.

Gobierno sube su deuda

En el caso del Gobierno dominicano, los datos muestran un comportamiento distinto durante el último año. La deuda pasó de US$57,467.4 millones en 2024 a US$61,472.7 millones en 2025, lo que representa un aumento de US$4,005.3 millones.

Como proporción del PIB, el endeudamiento del Gobierno Central subió de 46.2% en 2024 a 48.1% en 2025, para un incremento de 1.9 puntos porcentuales.

En años previos, la deuda del Gobierno había mostrado una tendencia creciente. En 2023 se ubicó en US$54,601.8 millones (45.2% del PIB), mientras que en 2022 alcanzó US$51,542.6 millones (45.2%) y en 2021 fue de US$47,221.9 millones (49.6%).