Deuda sobre deuda

Datos oficiales revelan que en enero de este año el total del dinero prestado para consumo por la banca múltiple no pagado a tiempo aumentó en 21 % respecto a enero de 2025, lo que se interpreta como un mal síntoma en la salud financiera y en la economía en general, que debía preocupar a las autoridades.

Pendiente de que la Superintendencia de Bancos (SB) suministre estadísticas al mes de febrero, el incremento de atrasos en esas carteras crediticias provoca un aumento en las tasas de interés y de moras, así como la perpetuación del ciclo de deuda en perjuicio de miles de clientes del sistema financiero nacional.

El saldo de la cartera vencida en financiamiento de consumo, entre los que figuran créditos personales para compra de vehículos, viaje, educación y de tarjetas de crédito, pasó de RD$20,969 millones a RD$25,362 millones durante el período señalado, lo que representa un aumento absoluto de RD$4,393 millones, equivalente a 20.9 %.

Es razonable suponer que mismos clientes morosos en los pagos de créditos personales confrontarían también dificultades para ponerse al día en los saldos de deudas hipotecaria o préstamos comerciales, aunque a diciembre de 2025, el nivel general de morosidad alcanzó 1.2% considerado favorable por la calificadora Moodys.

El índice de morosidad de la banca múltiple mantuvo una tendencia al alza interanual, al pasar de 3.93 % en enero de 2025, a 4.65 % en el mismo mes de 2026, lo que representa un incremento de 0.72 puntos porcentuales, según el ente regulador, lo que representa un mayor nivel de riesgo crediticio dentro del sistema financiero.

Esas estadísticas sobre incremento de la morosidad en el segmento de consumo pudieran pasar desapercibidas en un ambiente de elevadas utilidades que perciben los bancos comerciales e instituciones mutualistas, pero revela las dificultades que confronta un amplio segmento poblacional para saldar sus deudas personales.

El monto de la deuda por tarjeta de crédito alcanzó a junio de en 2025 los RD$122,142 millones, con un crecimiento interanual de 16.2%, cuyo nivel de morosidad se ubicó en 5.7 % a diciembre de ese año, lo que representó un aumento de 4.5 % respecto al año anterior.

Se requiere que las autoridades ausculten las causas de tan preocupante síntoma reflejado en el incremento del 21 % de la mora por créditos de consumo, lo que incluye tarjetas de crédito, a las que accede un amplio segmento de la población, que ahora por alguna razón reduce posibilidades de saldar sus deudas con la banca múltiple.