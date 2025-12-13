Develan tarja en honor al general Antonio Duvergé

El Seibo.– La Comisión Permanente de Efemérides Patrias y la Alcaldía de Santa Cruz de El Seibo, develaron una tarja conmemorativa del General Antonio Duvergé, en un acto recordando el 170 aniversario del martirio de una de las figuras más relevantes durante la Independencia de la República.

El acto inició a las 4:00 de la tarde en el Monumento Antonio Duvergé en Santa Cruz de El Seibo, con la entonación del Himno Nacional, seguido del depósito solemne de las ofrendas florales.

Leo Francis Zorrilla, alcalde de Santa Cruz de El Seibo pronunció las palabras de bienvenida destacando que el homenaje que se le rinde al general Duvergé en la ciudad bajo su dirección municipal, es un acto de verdadera justicia histórica y de afianzamiento de la memoria contra el olvido como un valor fundamental para el desarrollo hacia el futuro de un pueblo.

Recordó que fue en el viejo cementerio seibano donde se cometió el vil fusilamiento del prócer independentista un 11 de abril de 1855, por lo tanto, la Alcaldía junto con Efemérides Patrias está mandando un mensaje simbólico de gran trascendencia histórica desde el mismo lugar de los hechos hace 170 años.

Por su parte, Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, elevó en su discurso una apología al héroe en la que señaló que “el pueblo dominicano ha forjado su fisonomía en la historia regional y universal,

Uribe siguió diciendo: “Al general heroico Antonio Duvergé, cuyo nombre es sinónimo del nacionalismo más combatiente y victorioso como lo patentizan la Batalla del 19 de Marzo de 1844, La Batalla de El Memiso 1844, La Batalla de El Número 1849, entre otras jornadas que lo bautizan como el “Centinela de la Frontera”, le rendimos homenaje durante el año 2025, cuando se cumple el número redondo del 170 aniversario de su martirio y muerte en patíbulo ordenada por el autoritarismo político y la envidia personal de Pedro Santana y ejecutada en 1855.

Cerrando esta anualidad, enaltecemos su estatura patriótica con la necesaria solemnidad dominicanista que nos conmina a seguir hacia delante con su espíritu combativo que nos señala un futuro radiante de progreso para todo el pueblo”.