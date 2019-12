La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) extendió hoy el plazo de renovación del marbete sin recargo hasta el 31 de diciembre en todas las oficinas financieras habilitadas para tales fines, en cuyo proceso están registradas un millón 374 mil 321 unidades vehiculares.

El organismo informó que en sus oficinas solo se dará servicio hasta el 30 de este mes.

Organizaciones de transporte habían solicitado a la DGII extender el plazo para que las personas que no han renovado, puedan obtener el impuesto.

A primeras horas de la mañana, un millón 159 mil 099 unidades de vehículos ya había renovado su marbete, de un parque hábil de un millón 374 mil 321 unidades, para un 84.3%.

Solo restaban 215 mil 222 contribuyentes por obtener el marbete.

El monto recaudado cerca del mediodía de hoy era de RD$1,934.6 millones, mientras el organismo proyecta recaudar 2, 250 millones de pesos, de acuerdo al informe.

La entidad advirtió que a partir del 2 de enero de 2020, se empezará a cobrar el recargo de 2 mil pesos adicional al monto del marbete o etiqueta.

Aclaró que coordinó con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), todo lo relativo al proceso posterior al vencimiento del plazo.

Impuestos Internos dispone de una amplia red de servicios para renovar el marbete, compuesta por 31 entidades financieras, distribuidas a nivel nacional, las cuales cuentan con 611 sucursales y agencias, más 1,479 ventanillas, respectivamente.

Estas entidades financieras están compuestas por asociaciones de ahorros y préstamos, bancos múltiples y de ahorros y créditos y cooperativas.

“Estas entidades estarán vendiendo el marbete hasta el 31 de diciembre. Desde el 2 de enero, la renovación con recargo y demás transacciones de marbete, se realizarán solo en puntos DGII a nivel nacional y hasta el inicio del próximo periodo de marbetes”, advirtió DGII.

Las tarifas serán las mismas del año anterior, en las que los: vehículos hasta el 2014, pagarán RD$1,500; y los del 2015 en adelante pagan RD$3,000.

Hoy pocas personas acudieron a los centros habilitados para renovar el impuesto en el último día del plazo normal otorgado por el organismo, el cual vencía hoy a las 12:00 de la noche.

En una de las oficinas habilitadas para tales fines, ubicada en la avenida Nicolás de Ovando, en Cristo Rey, se observó esta mañana una fila de diez personas, en espera de que se iniciara el proceso.

Allí, uno de los contribuyentes alegó que no renovó antes, debido a que no tenía dinero para pagar el impuesto.

“No me gusta dejar las cosas para última hora, pero tuve que hacerlo por falta de dinero, pero hoy lo renovaré para resolver ese problema”, dijo Néstor Quírico, mientras esperaba el inicio del proceso.

Luego, reporteros de El Nacional se trasladaron a otros lugares, donde la presencia de ciudadanos en busca del marbete era poco notoria.

Lo mismo

En el año 2018 sólo el 87% de contribuyentes obtuvo el marbete antes de la fecha límite. Ayer, cerca del mediodía, solo restaba un 16% de las personas que figuran en la DGIII, como dueña de vehículos registrados en la DGII.