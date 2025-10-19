Santo Domingo.— En el marco del Día del Comercio, celebrado este domingo, el presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), Jorge Jerez, destacó el apoyo histórico del presidente Luis Abinader a las Mipymes, mediante políticas que fomentan su formalización y crean nuevas oportunidades de crecimiento.

Durante el acto por el 24.º aniversario de la CNCP, celebrado en el salón Malecón Terrace del Hotel Sheraton y que contó con la presencia del presidente Abinader, Jerez resaltó su compromiso en apoyar todas las iniciativas que tiendan a mantener el desarrollo de la República Dominicana.

El presidente del CNCP indicó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno constituye un instrumento para mejorar la competitividad, atraer inversiones, generar empleos formales y brindar mayor estabilidad, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, destacó los grandes esfuerzos del presidente Abinader luego de la pandemia, resaltando que su gestión ha logrado colocar al comercio y la industria nacional en un nivel de crecimiento visible.

Señaló el papel de los jóvenes empresarios del movimiento JOEMPRO como relevo generacional clave para un comercio más moderno y tecnológico.

Mipymes lideran empresas, empleo y aportan al PIB

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, destacó que el comercio es mucho más que una actividad económica: “es una red de confianza que une a productores, distribuidores y consumidores” y afirmó que, bajo el liderazgo del presidente Abinader, la República Dominicana vive un entorno de confianza y estabilidad que fortalece a todos los sectores productivos.

El funcionario resaltó que este sector impulsa el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), las cuales representan más del 85 % de las unidades productivas del país, generan el 61 % del empleo nacional y aportan cerca del 32 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Indicó que programas como la Ruta Mipymes acercan los servicios a las comunidades, beneficiando a miles de emprendedores en distintos puntos del país. También mencionó las Rondas Comerciales, a través de las cuales se han logrado más de cinco mil encuentros entre mipymes y empresas compradoras a nivel nacional para explorar oportunidades de negocio.

Asimismo, señaló que mediante la Ventanilla Única de Formalización, con un histórico de más de 54,000 negocios formalizados, los Centros de Prototipado y las capacitaciones en transformación digital, se ha impactado a miles de emprendedores en todo el territorio nacional, facilitando su acceso al crédito, la formalización y la competitividad.

Puedes leer: ¿Volverá el PLD al poder?: Danilo Medina responde

El ministro reafirmó la voluntad del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de seguir siendo un aliado cercano, impulsando políticas que faciliten el crecimiento, fomenten la formalización y promuevan un comercio moderno, competitivo y sostenible.

En el evento, el ministro Bisonó juramentó al nuevo Comité Ejecutivo Nacional del CNCP, encabezado por el presidente electo Jorge Jerez, quien también juramentó desde sus asientos a los integrantes de las comisiones de trabajo para el periodo 2025-2027.

Leroux resalta los logros en su gestión 2023-2025

En tanto, el presidente saliente del CNCP, Alberto Leroux, destacó los logros de su gestión 2023-2025, marcada por la transparencia y el fortalecimiento del sector comercial y apuntó que la institución logró mayor incidencia a nivel nacional e internacional, gracias a alianzas estratégicas y reuniones clave.

Entre sus principales logros, Leroux citó la actualización de la Cooperativa Coopcom y el éxito de dos ediciones de Expo Provisiones, consideradas un hito en la historia del comercio dominicano por su amplia participación y el respaldo de importantes marcas.

La ceremonia concluyó con un emotivo espacio de reconocimientos especiales a varios miembros y colaboradores del CNCP, incluido su presidente saliente.