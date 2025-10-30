SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) llevó a cabo una jornada de vacunación en su sede central, en la que más de 200 colaboradores fueron inmunizados contra tétanos, difteria y hepatitis B, como parte de un plan de fortalecimiento de la salud laboral.

La iniciativa fue dirigida, principalmente, a los agentes de interdicción migratoria, debido al contacto constante con ciudadanos de múltiples nacionalidades, lo que los convierte en un grupo prioritario para la vigilancia epidemiológica.

La coronel Belkis Asiático Almonte, PN, directora de Recursos Humanos, destacó que la inmunización es una medida clave de prevención que garantiza bienestar al personal y contribuye a mantener la continuidad operativa de la institución.

El operativo fue coordinado por el dispensario médico de la DGM, encabezado por la teniente coronel Geneeve Chahede, ERD, quien aseguró un proceso ágil, organizado y con los protocolos de bioseguridad correspondientes.

Durante la jornada, los agentes migratorios Ramón Leonardo Collado Maleno y Lewis Suriel de la Cruz valoraron positivamente la iniciativa y señalaron que este tipo de acciones fortalece su protección y desempeño diario.

Asimismo, la licenciada en enfermería Marina de Jesús, del Área 5 de Salud Pública, resaltó la alta participación del personal, lo que refleja el compromiso con la salud preventiva dentro de la institución.

Estas vacunas fueron donadas por el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como parte del trabajo conjunto para prevenir enfermedades y elevar la seguridad sanitaria en el entorno laboral.

La DGM agradeció el apoyo de las autoridades de salud y reiteró que seguirá impulsando acciones de protección y bienestar para su personal, a fin de continuar cumpliendo con su misión de forma eficiente y responsable.