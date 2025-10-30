IDOPPRIL fortalece lazos con el Hospital HEMA para impulsar la seguridad laboral y la atención médica de calidad

Santiago. – Con el propósito de fortalecer la cooperación en materia de seguridad ocupacional y bienestar de los trabajadores dominicanos, el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), doctor Agustín Burgos, realizó una visita de cortesía al Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA), ubicado en Santiago de los Caballeros.

Durante el encuentro, la delegación del IDOPPRIL fue recibida por los principales directivos del centro médico, encabezados por su presidente Carlos Cabrera, junto a los doctores Miguel Sánchez Caba, miembro del Consejo de Administración, y Claudio Arriagada, director general del hospital. Los anfitriones ofrecieron una detallada explicación sobre los servicios especializados, la infraestructura moderna y el impacto económico y social que generará esta institución privada de tercer nivel, concebida bajo los estándares internacionales de calidad de la Joint Commission.

Atención médica integral

El recorrido por las instalaciones estuvo guiado por el doctor Edwin López, quien mostró las distintas áreas del hospital y la avanzada tecnología con la que contará para ofrecer atención médica integral de alto nivel.

Durante la visita, Carlos Cabrera agradeció la presencia del IDOPPRIL y resaltó el valor del HEMA como una nueva alternativa de salud moderna y accesible para la población.

“Nos sentimos honrados con la presencia del doctor Burgos y su equipo en nuestras instalaciones. Estamos convencidos de que el HEMA se convertirá en una referencia nacional en medicina avanzada, al servicio de todos los dominicanos”, expresó Cabrera. Red de atención

Por su parte, el doctor Agustín Burgos destacó la calidad del proyecto hospitalario y su potencial para fortalecer la red de atención de los afiliados al IDOPPRIL.

“Agradecemos la cálida recepción de la directiva del HEMA. Este hospital representa un paso importante para mejorar la atención médica de nuestros afiliados y de toda la nación”, señaló.

El titular del IDOPPRIL subrayó además que el centro contribuirá al turismo de salud y al desarrollo del sistema sanitario dominicano.

“Este hospital no solo beneficiará a los trabajadores asegurados, sino también al país y a los visitantes extranjeros, al cumplir con los más altos estándares de calidad y atención humana”, concluyó Burgos.

La comitiva del IDOPPRIL estuvo compuesta por el ingeniero Luis Rosario, asistente de la Dirección Ejecutiva; el doctor Manuel Estévez, director de la Regional Norte; el ingeniero José Alejandro Alejo, director de Servicio al Usuario; el licenciado Oliver Peña, director de Comunicaciones; y el licenciado Ricardo García, del equipo jurídico institucional.

Por parte del HEMA participaron además el doctor Guillermo Fernández y la licenciada Isalia Martínez, gerente de Servicios Internacionales.