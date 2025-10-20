SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) puso en marcha su plan de emergencia ante la posibilidad de inundaciones provocadas por una activa onda tropical en el Caribe, que podría evolucionar a ciclón tropical en las próximas horas.

El operativo tiene como objetivo proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad, así como del personal que labora en los recintos penitenciarios del país. Además, busca preservar la infraestructura carcelaria ante posibles efectos de las lluvias intensas.

El titular de la institución, Roberto Santana, informó que se mantiene una coordinación permanente con los equipos de seguridad y administración de los centros penitenciarios, para ejecutar los protocolos de prevención establecidos.

“Durante fenómenos atmosféricos de esta magnitud, reforzamos la atención en recintos como La Victoria, Najayo 17 y Rafey, que históricamente han presentado mayor vulnerabilidad ante las fuertes precipitaciones”, explicó Santana.

El plan incluye monitoreo constante de las zonas de riesgo, revisión de los sistemas de drenaje, energía y agua potable, además de la habilitación de espacios seguros para posibles evacuaciones internas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), la onda tropical asociada a un centro de baja presión en el mar Caribe presenta un 90 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. El fenómeno podría intensificarse en las próximas 24 a 48 horas, generando lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

La DGSPC reiteró su compromiso con la seguridad y la protección de la población penitenciaria, y exhortó a su personal a mantener la alerta y seguir los protocolos de emergencia hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.