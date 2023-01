Día de Los Reyes Magos, una historia que no todo niño puede contar

¡Día de Los Reyes Magos! Una emblemática y popular celebración dominicana llevada a cabo el día 06 de enero, donde la verdadera felicidad es sentida por los padres a ver el desborde de emoción de sus pequeños al recibir juguetes. Esta conmovedora celebración surge para conmemorar al Niño Jesús quien, bíblicamente, recibió la visita de tres reyes, los cuales, les llevaron regalos como muestra de adoración. ¿Ahora entiendes porque este pequeño acto es tan apreciado por los padres?

Sin embargo, no todo niño en República Dominicana puede contar con alegría esta historia, y es que, conforme al reporte publicado por el Banco Mundial en octubre del 2021, la tasa de pobreza creció un 2.4 puntos porcentuales a 23.4 por ciento en el 2020. Esto nos ofrece un panorama donde podemos visualizar claramente que este acto de felicidad de un padre para su hijo no es asequible para todos, y es que no es fácil poner en balanza la opción de entregar un juguete o un plato de comida, y como popularmente decimos ¡Comer es primero!

Ahora, ¿qué pensarías si te dijera que esa botella plástica, ese juguete viejo que tu hijo ya que no quiere, o esos platicos que consideras desechos pueden hacer que esta historia tenga una trama distinta? Y es que muchas empresas e instituciones en el país, ponen en práctica una campaña donde tus desechos, que al final del día al no tener un adecuado trato terminan contaminando tu entorno, pueden ser intercambiados por juguetes.

En el 2019, Industrias San Miguel realizó una campaña denominada “Botellas por sonrisas”, motivando a la ciudadanía al proceso de reciclaje, donde las botellas recicladas fueron convertidas en juguetes para niños de escasos recursos. En este 2023, y por tres años consecutivos, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) lanzó su campaña bajo el lema ¡En esta navidad no botes tus botellas plásticas y cámbialas por juguetes! Esta actividad que fue realiza el 08 de enero, tenía como temática que el participante podía adquirir un juguete de acuerdo a la cantidad de plásticos que llevara.

Imagina la emoción de cada padre, al saber que una simple botella plástica le ha dado la oportunidad de entregarle a su pequeño ese presente como muestra de su adoración. Así que te invito a darle un mejor tratamiento a tus botellas plásticas y llevar felicidad a otros, recuerda, que no todos tenemos las mismas oportunidades y que unos simples actos de amor pueden cambiar una historia.

Por Rosa Alvarez