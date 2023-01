A José Miguel en sus veinte.

Pablo Milanés se nos fue el pasado 22 de noviembre, precisamente

El día dedicado a la música, que coincidencialmente es la fecha de nacimiento de la mayor de mis hijas. El fue sinónimo de música. Excelente cantante, mejor compositor debe tener unas 50 canciones que son de las más hermosas del mundo; no se las enumeraré, pero un día que usted tenga tiempo y en paz escúchelas, puede comenzar con “Para vivir” y “Comienzo y final de una verde mañana”, y también ponga esta, que es poco conocida y que tradicionalmente coloco cerca del “Día de Reyes”, así se llama.

“Queriendo despertar pronto /Y buscar bajo la cama /Encuentras llorando a tu hermana /Y a tus zapatos viejos y rotos.

Así, aún con esa edad, /No te permitas soñar /Porque vas a despertar /Con tu triste realidad…

Sin magias y sin leyendas /Y con lucha y con amor /Vendrá la revolución /Sin santos llenos de estrellas.

Guarda tu risa para mañana /Y seca hoy tu llanto, /En tanto /Llega la libertad, sí”.

En los últimos años me hizo sentir incomodo con sus declaraciones sobre Cuba, pero ello no me cegó para continuar admirando al cantante y asistiría a su concierto que precisamente por su salud no pudo presentar en mi país.

Precisamente el pasado domingo se celebró el 64 aniversario de la Revolución Cubana, y quiero despedirme con las palabras finales del alegato de defensa de Fidel Castro en el juicio del Moncada: “En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá”.

Sigo disfrutando a Pablo, admirando a Cuba, queriendo a mi hijo menor y continuando, en 2023, con “algo más que salud”.