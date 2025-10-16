El diálogo entre el Ministerio de Vivienda y empresas chinas

El encuentro entre el Ministerio de Vivienda y representantes de empresas chinas cerradas por supuestas fallas estructurales graves fue otro ejemplo de la trascendencia del diálogo como instrumento de entendimiento.

El ministro Carlos Bonilla bajó la guardia al comprometerse a estudiar y responder de inmediato el estudio que presentarán los chinos sobre las condiciones reales de las instalaciones. El mismo procedimiento debe observarse, claro está, con instalaciones propiedad de empresarios dominicanos y de otras nacionalidades.

Lee también: La flexibilidad de Donald Trump para la paz en Gaza

Lo importante, sin embargo, es que los chinos entendieran la necesidad de revisar las estructuras de establecimientos que el Ministerio de Vivienda dice que cerró por fallas graves. Aunque la medida parece drástica e incluso discriminatoria hay que estar de acuerdo en que la seguridad ciudadana está por encima de todo.