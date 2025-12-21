Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

Crisis alimentaria, económica, sanitaria y muchos otros males invaden al país, evidenciando el retroceso que ha significado la agónica revolución socialista.

Aunque no se trate de ningún paso de avance, la verdad es que su designación como presidente es el único cambio que se ha visto de un tiempo a esta parte en la empobrecida nación.

Javier Milei

Javier Milei, presidente de Argentina

Además de la mutilación al proyecto de presupuesto que sometió al Congreso, enfrenta encendidas protestas convocadas por las centrales obreras contra la reforma laboral que se propone. Si pensó que su victoria en las legislativas era un cheque en blanco se ha equivocado como evidencia el rechazo a sus iniciativas y el malestar que prima en la nación.

Wiche García Saleta

Wiche García Saleta, padre olimpismo RD

La conmemoración del centenario de su nacimiento sirvió para ponderar sus valiosos aportes al olimpismo en República Dominicana.

Gracias a sus iniciativas se construyó el centro olímpico Juan Pablo Duarte para celebrar los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe que catapultaron el deporte en el país.