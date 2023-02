Dice no hay tiempo de aprobar Código Penal

Aunque el proyecto de reforma del Código Penal sea refrendado mañana en el Senado de la República, no hay forma de que se pueda aprobar en la presente legislatura que concluye el próximo día 15 de este mes, adelantó esta mañana el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez.

El legislador que, que preside la comisión que estudiará las modificaciones que se les hicieron en la Cámara Alta, dijo que ya no hay tiempo en la legislatura extraordinaria para aprobar la iniciativa.

“Yo lo que digo es que en la legislatura extraordinaria no se podrá aprobar el proyecto de Código Penal, nosotros no lo vamos aprobar, no hay forma de como hacerlo ahora, la legislatura vence el día 15, es imposible que se pueda aprobar”, consideró.

Agregó que “nosotros lo que vamos hacer un análisis comparativo con la pieza que hemos tenido, porque de estudiarlo lo hemos hecho muchísimo, si es conforme a las piezas que hemos manejados, porque somos diferentes cámaras y ahí hasta una palabrita puede traer un problema”.

Jiménez destacó que el Código Penal es un proyecto sumamente delicado porque además del derecho a la vida, regula el derecho a la libertad. “Nosotros con esos vamos ha ser cuidadosos”, dijo.

“Nosotros lo vamos a estudiar y lo vamos a conocer en la próximo legislatura, a partir de febrero”, aseguró.

Jiménez descartó que el Código pueda utilizarse como un instrumento político como afirmó el rector de la Universidad del Caribe, y recordó que el artículo 110 de la Constitución establece que leyes no tienen efectos retroactivos, sino que son para el porvenir.

Por más de 20 años la iniciativa ha dado vuelta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

Ha perimido en diversas ocasiones y fue vetado dos veces por el entonces presidente Danilo Medina, bajo el alegado que debían incluírsele las tres causales mediante las cuales el aborto sería legal.

Ayer la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por la provincia de Azua, Lía Ynocencia Díaz, anunció que la comisión especial que estudia el proyecto llegó a un acuerdo y rendirá un informe favorable.

Más de 20 años

