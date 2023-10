Dicen economía de RD comienza crecer muy poco

Santo Domingo.- La economía del país está registrando una desaceleración ya que apena registró un crecimiento de 1.5 el pasado mes de septiembre y difícilmente llegue a la meta establecida del 3% como se había proyectado.

La información la ofreció el economista Guarocuya Félix, secretario de asuntos económicos del Partido de la Liberación Dominicana.

Félix aclaró que los datos son ofrecidos por el Banco Central, institución que confirma igualmente que el gobierno de Luis Abinader posee la más baja inversión pública.

Leer: Bancos valoran resultados de la economía RD

Según el economista entre las fallas que ha incurrido el Gobierno están millonaria inversión del gobierno en pensiones de carácter político, agregando que esa es una de las preocupaciones de los que observan la política con responsabilidad económica.

El gobierno en los primeros seis meses en sus páginas es de que se había invertido 29 millones en pensiones y 12 en inversiones.

“En cuanto a las proyecciones económicas ha habido un sobreajuste del gobierno en la política fiscal, no ha ejecutado adecuadamente la inversión en infraestructura”, resaltó que este es un gobierno que presupuesta la inversión y no la ejecuta adecuadamente, “es decir, es un gobierno que no puede mostrar buenos indicadores de inversión pública”.

Dijo que el gobierno del PRM ha cogido prestado casi 30 mil millones de dólares. El PLD de manera recurrente ha ido cuestionando la velocidad de endeudamiento, no el endeudamiento porque los países tienen que endeudarse para cosas que sean productiva.