José Angel Gómez Canaán (Jochi Gómez), principal imputado en el caso Camaleón, movilizó más de 1,300 millones de pesos y casi 15 millones de dólares, en especial a Panamá y Miami, a través de una compañía que no figura registrada en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
El dato está contenido en la acusación y solicitud de apertura a juicio hecha por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) en contra del grupo, que incluye al ex director del Intrant, Hugo Beras.
De acuerdo a la pieza acusatoria, Gómez Canaán (Jochi) utilizó para mover sus recursos a la empresa OML Inversiones,S.R.L, la cual, no figura registrada en la base de datos de la TSS.
Indica que dicha empresa fue utilizada como vehículo financiero y patrimonial para recibir, mover, ocultar yreintegrar al circuito económico formallos fondos provenientes de las operacionesfraudulentas ejecutadas a través del Intrant, principalmente mediante los contratos suscritos con Transcore Latam, S.R.L., Dekolor, S.R.L., y Pago RD Xchange, S.R.L.
“La empresa Oml Inversiones, S.R.L., originalmente propiedad del abogado Julio CesarMartínez, fue adquirida en el año 2019 por José Ángel Gomez Canaán y la empresa Dekolor, S.R.L., quienes figuran como los socios actuales de dicha entidad. En la actualidad,el cargo de gerente, administrador y persona autorizada a firmar es José Ángel Gomez Canaán”, dice la acusación.
Señala la citada acusación, que el objeto social declarado de Omles la “administración de bienes, inversiones inmobiliarias,asesoría financiera y participación en otras sociedades comerciales”, un perfil que la convierte ensociedad holding o vehículo de inversión, lo cual sirvió como fachada perfecta paralegitimar operaciones financieras y adquisiciones patrimoniales.
“A través de Oml, Gómez Canaán canalizó grandes volúmenes de capital, utilizando unacompleja red de sociedades interconectadas: Dekolor, S.R.L., Pago RD Xchange, S.R.L., Laboratorio del Sur, S.R.L., Industria Soltex, Transcore Latam, S.R.L., y Aurix S.A.S., entre otras”, señala la querella.
Precisa que las citadas sociedades tenían la función de alimentar financieramente las cuentas de Omlbajo conceptos falsos de “pagos por servicios”, “préstamos interempresariales” o “reembolsos de gastos”.
“El análisis de los productos financieros vinculados a OML —cuentas en pesos dominicanos,dólares estadounidenses y euros— permite determinar que entre 2020 y 2024 la empresaregistró entradas por más de mil trescientos millones de pesos dominica nos(RD$1,348,159,149.13) y catorce millones de dólares estadounidenses (US$14,086,193.56),además de movimientos en euros por EUR€113,000.00”, señala el Ministerio Público en la acusación.