José Angel Gómez Canaán (Jochi Gómez), principal imputado en el caso Cama­león, movilizó más de 1,300 millones de pesos y casi 15 millones de dólares, en es­pecial a Panamá y Miami, a través de una compañía que no figura registrada en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

El dato está contenido en la acusación y solicitud de apertura a juicio hecha por la Procuraduría Especiali­zada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) en contra del grupo, que inclu­ye al ex director del Intrant, Hugo Beras.

De acuerdo a la pieza acusa­toria, Gómez Canaán (Jo­chi) utilizó para mover sus recursos a la empresa OML Inversiones,S.R.L, la cual, no figura registrada en la ba­se de datos de la TSS.

Indica que dicha empresa fue utilizada como vehícu­lo financiero y patrimonial para recibir, mover, ocultar yreintegrar al circuito eco­nómico formallos fondos provenientes de las opera­cionesfraudulentas ejecu­tadas a través del Intrant, principalmente mediante los contratos suscritos con Transcore Latam, S.R.L., Dekolor, S.R.L., y Pago RD Xchange, S.R.L.

“La empresa Oml Inversio­nes, S.R.L., originalmente propiedad del abogado Ju­lio CesarMartínez, fue ad­quirida en el año 2019 por José Ángel Gomez Canaán y la empresa Dekolor, S.R.L., quienes figuran como los so­cios actuales de dicha enti­dad. En la actualidad,el car­go de gerente, administra­dor y persona autorizada a firmar es José Ángel Gomez Canaán”, dice la acusación.

Señala la citada acusación, que el objeto social decla­rado de Omles la “adminis­tración de bienes, inversio­nes inmobiliarias,asesoría financiera y participación en otras sociedades comer­ciales”, un perfil que la con­vierte ensociedad holding o vehículo de inversión, lo cual sirvió como fachada perfecta paralegitimar ope­raciones financieras y ad­quisiciones patrimoniales.

“A través de Oml, Gómez Canaán canalizó grandes volúmenes de capital, uti­lizando unacompleja red de sociedades interconec­tadas: Dekolor, S.R.L., Pago RD Xchange, S.R.L., Labo­ratorio del Sur, S.R.L., In­dustria Soltex, Transcore Latam, S.R.L., y Aurix S.A.S., entre otras”, señala la que­rella.

Precisa que las citadas so­ciedades tenían la fun­ción de alimentar finan­cieramente las cuentas de Omlbajo conceptos falsos de “pagos por servicios”, “préstamos interempre­sariales” o “reembolsos de gastos”.

“El análisis de los produc­tos financieros vinculados a OML —cuentas en pesos dominicanos,dólares es­tadounidenses y euros— permite determinar que entre 2020 y 2024 la em­presaregistró entradas por más de mil trescientos mi­llones de pesos dominica nos(RD$1,348,159,149.13) y catorce millones de dó­lares estadounidenses (US$14,086,193.56),además de movimientos en euros por EUR€113,000.00”, se­ñala el Ministerio Público en la acusación.