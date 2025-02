Dos miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtieron hoy que la organización debe contar con árbitros y evitar la arrogancia y la ambición para no llegar a la división, en especial en estos momentos en que existe una avalancha de aspirantes presidenciales.

Al respecto, Andrés Bautista y Jesús Vásquez (Chu) señalaron que ese partido, formado en 2014, no debe repetir los errores que provocaron la división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Ambos fueron entrevistados en el programa Hoy Mismo.

Andrés Bautista García

Consideran que el PRM debe fortalecer su sistema de elección interna, asumiendo compromisos y haciendo que los organismos funcionen, pero también, sancionar a quienes violen los estatutos.

“Si no hay institucionalidad y no hay quien aplique el rigor de los estatutos, realmente lo que viene es el desorden y la no credibilidad”, respondió Bautista, ministro administrativo de la Presidencia y expresidente del PRM.

“Tenemos el presentimiento, la sospecha y queremos prevenir, nuestra inquietud es para que no cometamos los errores del pasado, que la ambición desmedida nos lleve a caer en errores”, externó.

Bautista sostuvo que quienes se olvidan de su pasado están llamados a repetirlo y que el PRM, que acaba de cumplir 10 años de fundación, debe recordar las causas de por qué se fundó esa entidad política.

Bautista opinó que es necesario que la dirección del PRM se reúna con mayor frecuencia, como ocurría cuando el partido iniciaba su recorrido, que lo hacía todas las semanas.

“Nosotros decíamos en el inicio: debemos construir un partido pero sin los vicios del PRD y es precisamente nuestra inquietud, de que ahora que estamos en el poder y acabamos de ganar unas elecciones, nos volvamos arrogantes y se nos olvide el pasado”, subrayó.

“Se hacen reuniones en el PRM, pero no se hacen con regularidad, nosotros antes nos reuníamos la Comisión Ejecutiva para discutir los temas y durábamos hasta tres horas”, añadió.

Al ser cuestionado sobre el hecho de que el expresidente Hipólito Mejía está apoyando las aspiraciones de su hija Carolina, Bautista dijo que tanto éste como el presidente Luis Abinader están llamados a ser árbitros, poniendo el partido por encima de cualquier asunto personal.

Jesús Vásquez ( Chu)

“Insistimos que deben existir árbitros y nosotros nos ofrecemos para aportar, para servir en lo que podamos”, apuntó.

Chu y el PRM

De su lado, Chu Vásquez argumentó que la falta de árbitros ha tenido efectos negativos en el sistema de partidos y puso de ejemplo lo ocurrido en el PRD en 2013 y en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2019.

“Eso es lo que nosotros debemos de evitar que ocurra en el PRM, tiene que existir un arbitraje, debe tener una institucionalidad que sea respetada por todo el mundo a lo interno del partido y que eso sirva de base”, expresó Chu durante su participación en ese programa, donde acudió junto a Bautista.

El cónsul dominicano en New York indicó que si Abinader asume la presidencia del PRM en 2026, debe contar con un buen equipo para trabajar en esa dirección.

Vásquez precisó que el PRM ha sido exitoso por lograr el poder en cinco años de su fundación, tras señalar que a quien no le ha tocado sacrificio, es difícil que valore el PRM.