Dicen seguirían trabajando pese resolución JCE

El vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo y el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, anuncian que seguirán trabajando en su organización a pesar de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE).

Al mismo tiempo rechazaron que la agrupación esté en campaña en los actuales momentos.

Lorenzo y Camacho, quienes son miembros del Comité Político del PLD, explicaron que la agrupación está inmersa en un proceso de renovación y reorganización interna que no viola las leyes electorales.

Para Lorenzo la medida de la Junta en realidad lo que busca es advertir al gobierno de que los 400 millones de pesos el área de comunicaciones de la Presidencia no sean invertidos en publicidad para promover la imagen del presidente Luís Abinader.

Dijo que a lo largo y ancho del país se observan grandes vallas promoviendo la imagen de Abinader a través de las obras que realizan instituciones del Estado.

Te puede interesar leer: JCE regula período previo a inicio de precampaña

“Nosotros no estamos en campaña, no se puede hablar de la actividad de San Cristóbal, donde se juramentaron casi 3 mil nuevos peledeístas, porque por ejemplo el expresidente Danilo Medina no puede aspirar porque la Constitución se lo prohíbe”, sostuvo.

Agregó que ”en verdad creo que la Junta Central Electoral (JCE) se está anticipando porque la Presidencia de la República Dominicana está licitando RD$400 millones en publicidad, para que esos recursos que son del pueblo no se utilizan para instalar grandes vallas para promover a Abinader”.

Lorenzo sostuvo que ya el presidente de la República está en campaña, pero el PLD desde hace meses está inmerso en un proceso interno de reestructuración de sus cuadros dirigenciales.

Radhamés Camacho

Camacho dijo que el PLD no está violando ninguna norma electoral y dijo que están adecuando su régimen organizativo de la entidad a lo que establece la Ley 33-18 de Partidos Políticos que establece que dos años después de puesta en vigencia esta normativa, se debe presentar el padrón de miembros del partido actualizado.

“El PLD no está en campaña, el PLD está en un proceso de fortalecimiento interno como yo vi a David Collado en una asamblea que parecía un pastor entusiasmado motivando a su gente, incluso diciendo voy hacer un levantamiento para nombrar a los miembros la base, yo también vi al presidente Paliza en Puerto Plata, porque esa es la conquista democrática que hemos hecho los dominicanos que dedicamos nuestra vida a servirle el país a través de la organización política”, sostuvo.