DIDA lanza el «Premio a las buenas prácticas en Seguridad Social»

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) lanzó el «Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social«, una iniciativa destinada a reconocer y promover a las instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) que se destacan por su compromiso con la calidad, la innovación y el trato humano. El acto reunió a representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas al sistema.

Entre los asistentes estuvieron José Vargas, presidente ejecutivo de ADARS; Alba Holguín, directora ejecutiva de ADIMARS; Juan Estévez, viceministro de Trabajo y suplente del presidente del CNSS; y Samuel Sena, presidente del CODESSD y miembro del CNSS.

También participaron Augusto de los Santos, director del SIUBEN; Hadeline Matos, viceministra del MAP; Ketty Wanda Quezada, directora de Investigación y Monitoreo de la DIDA y coordinadora del premio; Kinller Moquete, asesor del premio, además de otros representantes del sector.

Director de la DIDA, Elías Báez

El director de la DIDA, Elías Báez, explicó que esta primera edición busca visibilizar y galardonar a Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), médicos y entidades independientes que implementan modelos de gestión eficientes, resilientes y orientados a mejorar la experiencia de los usuarios del sistema.

Asimismo, Báez detalló que el premio evaluará siete renglones fundamentales: Humanización de los Servicios de Salud, Gestión de Riesgos, Detección y Prevención de Irregularidades, Gestión Integral del Paciente, Experiencia del Usuario/Afiliado, Protección Financiera y Acceso para Poblaciones Vulnerables, además de Promoción y Prevención de Salud.

“Hoy lanzamos este Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social porque creemos que las buenas acciones deben ser reconocidas, visibilizadas y convertidas en referentes de calidad; cada esfuerzo por eficientizar los servicios de salud beneficia a millones de personas”, expresó Báez. Destacó además que la DIDA no solo orienta, informa y defiende derechos, sino que también promueve y monitorea la calidad de los servicios en salud, pensiones y riesgos laborales.

En ese sentido, informó que la institución ha realizado más de 1,700 encuestas a afiliados y unas 600 visitas a clínicas, hospitales, farmacias y laboratorios, generando recomendaciones y acciones de defensoría en favor de los usuarios. También anunció que las postulaciones estarán abiertas del 27 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 a través del portal institucional.

Por su parte, la coordinadora del premio, Ketty Wanda Quezada, afirmó que participar representa una oportunidad para mostrar el trabajo bien realizado y recibir retroalimentación técnica, posicionándose como referentes comprometidos con el bienestar de los afiliados.

A esto se sumó Kinller Moquete, consultor líder de Agencia Multimedios Sociedad de la Información, quien destacó que el diseño del premio y sus criterios de evaluación buscan asegurar la excelencia en el servicio, fomentar la competencia saludable y fortalecer de forma sostenible el Sistema Dominicano de Seguridad Social mediante prácticas ejemplares orientadas a la mejora continua.