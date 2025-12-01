DIDA lanza el «Premio a las buenas prácticas en Seguridad Social»

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) lanzó el «Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social«, una iniciativa destinada a reconocer y promover a las instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) que se destacan por su compromiso con la calidad, la innovación y el trato humano. El acto reunió a representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas al sistema.
Entre los asistentes estuvieron José Vargas, presidente ejecutivo de ADARS; Alba Holguín, directora ejecutiva de ADIMARS; Juan Estévez, viceministro de Trabajo y suplente del presidente del CNSS; y Samuel Sena, presidente del CODESSD y miembro del CNSS.
También participaron Augusto de los Santos, director del SIUBEN; Hadeline Matos, viceministra del MAP; Ketty Wanda Quezada, directora de Investigación y Monitoreo de la DIDA y coordinadora del premio; Kinller Moquete, asesor del premio, además de otros representantes del sector.
El director de la DIDA, Elías Báez, explicó que esta primera edición busca visibilizar y galardonar a Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), médicos y entidades independientes que implementan modelos de gestión eficientes, resilientes y orientados a mejorar la experiencia de los usuarios del sistema.
Asimismo, Báez detalló que el premio evaluará siete renglones fundamentales: Humanización de los Servicios de Salud, Gestión de Riesgos, Detección y Prevención de Irregularidades, Gestión Integral del Paciente, Experiencia del Usuario/Afiliado, Protección Financiera y Acceso para Poblaciones Vulnerables, además de Promoción y Prevención de Salud.
“Hoy lanzamos este Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social porque creemos que las buenas acciones deben ser reconocidas, visibilizadas y convertidas en referentes de calidad; cada esfuerzo por eficientizar los servicios de salud beneficia a millones de personas”, expresó Báez. Destacó además que la DIDA no solo orienta, informa y defiende derechos, sino que también promueve y monitorea la calidad de los servicios en salud, pensiones y riesgos laborales.
En ese sentido, informó que la institución ha realizado más de 1,700 encuestas a afiliados y unas 600 visitas a clínicas, hospitales, farmacias y laboratorios, generando recomendaciones y acciones de defensoría en favor de los usuarios. También anunció que las postulaciones estarán abiertas del 27 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 a través del portal institucional.
Por su parte, la coordinadora del premio, Ketty Wanda Quezada, afirmó que participar representa una oportunidad para mostrar el trabajo bien realizado y recibir retroalimentación técnica, posicionándose como referentes comprometidos con el bienestar de los afiliados.
A esto se sumó Kinller Moquete, consultor líder de Agencia Multimedios Sociedad de la Información, quien destacó que el diseño del premio y sus criterios de evaluación buscan asegurar la excelencia en el servicio, fomentar la competencia saludable y fortalecer de forma sostenible el Sistema Dominicano de Seguridad Social mediante prácticas ejemplares orientadas a la mejora continua.