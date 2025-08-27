Santo Domingo.- La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) hizo este miércoles un llamado urgente a los familiares de afiliados fallecidos desde el año 2003 hasta la fecha, así como a las personas mayores de 60 años que en algún momento cotizaron en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y que aún no han recibido sus fondos, para que realicen sus reclamaciones y puedan acceder a los beneficios acumulados que, por desconocimiento o falta de información, continúan sin ser solicitados.

El titular de la DIDA, Elías Báez, informó que actualmente existen más de 117 mil cuentas de afiliados fallecidos cuyos recursos permanecen en las AFP sin que los beneficiarios legales hayan completado el proceso de reclamación.

“Se trata de dinero y beneficios que, por derecho, corresponden a sus familiares, ya sea en forma de devolución de saldo o como pensión de sobrevivencia”, puntualizó Báez.

Acompañamiento gratuito y personalizado

En cumplimiento de su mandato legal de orientar, asistir y defender a los afiliados y sus familias, la DIDA implementó un plan especial de acompañamiento para facilitar los trámites en estos casos.

“Sabemos que muchas familias no han accedido a estos beneficios simplemente por falta de información o porque el proceso les resulta complejo. Por eso, desde la DIDA brindamos apoyo gratuito y personalizado en cada paso, para asegurar que los fondos acumulados lleguen a quienes legalmente les corresponden”, aseguró Báez.

¿Quiénes pueden reclamar?

Los beneficiarios legales son, en primer orden, los familiares directos del afiliado fallecido:

Esposo o esposa.

Hijos.

A falta de estos, los herederos legales.

Estos deben presentar la documentación requerida para iniciar el proceso de reclamación.

En muchos casos, los recursos han permanecido durante años sin ser tocados, generando intereses a favor de los beneficiarios, aunque el derecho sobre ellos sigue vigente.

Este criterio se refuerza con la sentencia TC 305-25 del Tribunal Constitucional, que reconoce de manera retroactiva el derecho de los familiares a acceder a la pensión de sobrevivencia.

Llamado a las AFP

El director de la DIDA exhortó a las Administradoras de Fondos de Pensiones a sumarse a este esfuerzo, agilizando los procesos y fortaleciendo los mecanismos de localización y notificación de beneficiarios.

“Las AFP deben sumarse a este esfuerzo. No puede haber recursos acumulados de personas fallecidas mientras sus familias enfrentan dificultades económicas. Cada peso sin reclamar en las cuentas es un derecho postergado”, manifestó Báez.

Canales de atención y contacto

Para garantizar un proceso accesible y sin trabas, la DIDA habilitó múltiples canales de atención:

📞 Línea gratuita 24/7: 809-472-1900

(el horario con menor tiempo de espera es a partir de las 6:00 p.m.)

💻 Chat en línea: www.dida.gob.do

📧 Correos electrónicos: info@dida.gob.do / ssl@dida.gob.do

📱 Redes sociales: @DIDARDO (Instagram, Facebook y X/Twitter)

🏢 16 oficinas y puntos de atención GOB distribuidos en todo el territorio nacional.