PLD advierte que gastos en pensiones compromete sostenibilidad financiera del Estado

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que las pensiones programadas para este año representan el 5.53% del Presupuesto General del Estado, lo que significa un incremento del 135% respecto a 2020.

En tal sentido, el partido morado sostuvo en su acostumbrada rueda de prensa que esto generaría un impacto fiscal negativo, así como una profunda inequidad frente a quienes sí contribuyen durante toda su vida laboral.

“Es cuestionable el otorgamiento de pensiones a personas que no han prestado servicios al Estado; las pensiones solidarias deben responder a procedimientos normados, dirigidos a envejecientes, personas con discapacidad o madres solteras con hijos a cargo en condición de vulnerabilidad previamente identificada”, entiende el PLD.

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“En 2020, el gasto en jubilaciones y pensiones era de RD$43,349 millones, mientras que para 2026 la cifra asciende a RD$101,860 millones. Solo en el régimen subsidiado se han otorgado más de 62,219 pensiones. Esta dinámica genera presión sobre el sistema de reparto estatal y compromete su sostenibilidad financiera a largo plazo”, expuso la organización.

PLD pide diálogo

Asimismo, el PLD abogó hoy por un diálogo entre el Gobierno, trabajadores, empresarios, partidos políticos y expertos para la modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, de modo que se garanticen salud, pensiones dignas y cobertura de riesgos laborales para los trabajadores.

En su encuentro con los medios, Winston Santos, titular de la Secretaría de Seguridad Social del PLD y vocero del evento, planteó que un posible cambio en esa legislación, con el cual está de acuerdo, debe robustecer la calidad de vida de la gente.

El partido morado afirmó tener información de que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) discute, a puertas cerradas y sin ningún consenso, una propuesta de modificación a la Ley 87-01, acción que calificó de inaceptable.

“En 2021, el Gobierno convocó al Consejo Económico y Social para debatir esta reforma, pero ese proceso fue abandonado. Ahora intenta impulsar una iniciativa que no ha sido conocida ni discutida por los actores llamados a participar en una decisión que impacta a millones de dominicanos”, añadió el partido.

Santos expresó que es innegable la necesidad de reformar la seguridad social tras 25 años de su entrada en vigencia, ya que el sistema enfrenta serios desafíos que deben ser discutidos con responsabilidad, transparencia y participación de toda la sociedad.

“Varios aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer qué se debe cambiar, qué se debe mantener y qué eliminar del actual régimen”, expuso el miembro del Comité Central.

SISALRIL

En tal sentido, Santos pidió al Consejo Nacional de la Seguridad Social que instruya a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) para presentar un plan detallado que permita mitigar o disminuir los gastos médicos de los afiliados, conocidos como copagos.

La modificación a la Ley de Seguridad Social debe cumplir su verdadero propósito de proteger al trabajador dominicano, garantizar una vejez digna y asegurar el acceso real a servicios de salud y a la cobertura de riesgos laborales.

“Sin una robusta seguridad social que beneficie a los trabajadores y trabajadoras de este laborioso pueblo, no habrá calidad de vida para la gente y, por consiguiente, no habrá paz social”, concluyó.

Sostuvo que el PLD, con su pedido, solo reclama transparencia frente a millones de afiliados y responsabilidad al Gobierno del PRM, cuyo rol debe ser garantizar los derechos adquiridos y defender aquellos que pretenden ser negados.