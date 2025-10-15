Esposa de Liondy Ozoria busca apoyo para costear maestra acompañante para su hijo con autismo

La esposa del ventrílocuo Liondy Ozoria reveló que actualmente no pueden costear la maestra acompañante que necesita Said, su hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA), luego de que el humorista anunciara su retiro del colegio.

«Said necesita una maestra acompañante mientras se adapta a esta nueva etapa. No tengo dinero ahora para costear esa nueva necesidad que él tiene«, dijo el martes Andry Medina a través de sus redes sociales.

Para poder cubrir los gastos educativos del niño, la madre invitó a quienes deseen colaborar a ser clientes de su salón Fiesta Rizada o gestionando un nombramiento con el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje.

“¿Quieres ayudar? Mándame las rizadas para el salón Fiesta Rizada. Habla con Luis Abinader y Raquel Arbaje que me consigan un nombramiento”, escribió.

En su mensaje, Medina mostró confianza en que la situación se resolverá. “Estoy segura de que se solucionará, porque Él que permitió la prueba dará la salida”.

¿Por qué retiraron a Said del colegio?

A pesar de destacar el buen trato del colegio hacia el niño, Andry Medina explicó que optó por retirar a Said del centro educativo debido a que su comportamiento podía afectar las rutinas escolares.

Agradeció el apoyo y las muestras de cariño recibidas tras la decisión, aclarando que el niño se encuentra en buen estado dentro de su condición.

Puedes leer: La difícil decisión de Liondy Ozoria sobre la educación de su hijo con autismo

“Said está bien. Dentro de su condición está súper bien. Yo decidí retirarlo del colegio porque entiendo que la empatía debe ser recíproca, y su comportamiento podría afectar el desarrollo adecuado de las rutinas escolares. El colegio nos ha apoyado, han sido muy empáticos y aman a Said”, expresó.

Solo la mochila

Recientemente Liondy Ozoria compartió una emotiva publicación donde explicó la decisión. En un video, se ve cuando el actor acude al colegio solo dejando la mochila del niño, con la intención de continuar el aprendizaje desde casa.

«Es lunes, decidimos no llevar más al niño al colegio debido a situaciones que no podemos controlar en relación a su comportamiento y hoy es el primer día que solo llevo la mochila para que le dejen tareas y nosotros ayudarlo en casa… es raro, es difícil, es frustrante, pero es lo que toca cuando no hay de otra… pero sostengo que Dios cambia mi lamento en Baile… así que fui a abrir mi negocio y continuar con el nuevo día que recibimos como regalo divino… buen día», escribió en la publicación.