DIGESETT fiscaliza conductores que obstruyeron tránsito en túnel de la 27 de Febrero

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que ya fueron identificados y fiscalizados los conductores de dos vehículos que obstruían el tránsito mientras circulaban de forma paralela dentro del túnel de la Avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.

Esta acción provocó un fuerte congestionamiento en esa importante vía de la capital. La intervención se produjo luego de que en redes sociales circulara un video donde se observa a ambos conductores ocupando los carriles de manera indebida dentro del túnel, reduciendo el flujo vehicular y afectando la movilidad de otros conductores.

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Tras las verificaciones correspondientes, la Dirección de Inteligencia Vial logró identificar a los responsables y proceder con su fiscalización, conforme a lo establecido en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La DIGESETT reiteró que este tipo de comportamiento viola las normas de tránsito, pone en riesgo la seguridad vial y genera congestionamientos innecesarios que afectan a miles de ciudadanos que utilizan diariamente esta vía.

En ese sentido, la institución exhortó a los conductores a manejar con responsabilidad, respetar la señalización y cumplir las normas de tránsito, evitando acciones que obstaculicen la circulación o pongan en peligro a otros usuarios de la vía.

Asimismo, recordó que continuará utilizando herramientas de monitoreo e inteligencia vial para identificar y sancionar a quienes cometan este tipo de infracciones, con el objetivo de mantener un tránsito más seguro y ordenado para todos.