Dimitri Vorbe, empresario haitiano

A menos que se haga el desentendido, sabe que su detención en Miami está relacionada con sus supuestos vínculos con las pandillas que han sembrado la inseguridad y la violencia en su país.

Si no es procesado por financiar el terrorismo debe prepararse para su deportación, sin importar sus negocios en Estados Unidos.

Wilson Camacho

Wilson Camacho, director de la Pepca

Tal parece que resulta altamente compleja la investigación sobre las anomalías denunciadas en Senasa si desde julio a la fecha no se ha formulado acusación ni detenido a nadie con relación al escándalo.

Según sus declaraciones los interrogatorios comenzaron desde mucho antes del presidente Luis Abinader enviar el informe a la Procuraduría.

Carlos Tomás Morel

Carlos Tomás Morel, obispo de La Vega

Mensajes como el suyo contribuyen a edificar a la opinión pública sobre los principales responsables de la cultura de la corrupción que se ha instalado en el país.

Su aporte se manifiesta al decir que muchos líderes políticos deberían hacer un mea culpa por contribuir con una sociedad de la corrupción.