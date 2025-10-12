La presidenta de Perú, Dina Boluarte, podría vérselas con la justicia al ser destituida del cargo por vacancia moral para ejercerlo. Perú es Perú.

A Boluarte, quien asumió el cargo en diciembre de 2022, no se la llevó la corrupción ni los escándalos, sino la violencia que estremece el país.

Si sirve de algo, aunque parece importante, el Consejo de Gobierno revisará los proyectos en ejecución y el gasto público para 2026.

El Frente Amplio ha criticado el debate entre el Gobierno y la oposición sobre el endeudamiento externo. ¿Será por intrascendente?

¿Haría bien la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, al advertir no habrá prórroga en caso de La Barranquita? Dígannos.

Lo que pasa es que por las prórrogas hay casos, como los de corrupción, que están supuestos a no concluir nunca. Y la gente se cansa. ¿O no?

Pese a su gran poder Donald Trump no ha podido conseguir con el Congreso la apertura del Gobierno. ¿Recurrirá a los federales?

Hoy es el Día de la Raza o Encuentro de dos culturas, aunque ya nadie parece prestar atención a la efemérides. ¡Cómo cambian los tiempos!