DINTEL desmantela puntos de drogas y ocupa juegos de azar durante operativos en Baní

DINTEL desmantela puntos de drogas y juego ilegal en operativos simultáneos La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional Sur Central de Inteligencia (DINTEL), ejecutó cuatro operativos focalizados en distintos sectores de la provincia Peravia, logrando la detención de cuatro personas, además del decomiso de sustancias controladas, dinero en efectivo y 83 dados utilizados para juegos de azar.

Estas intervenciones forman parte de un plan de acción en respuesta a denuncias ciudadanas sobre la venta y distribución de drogas, así como actividades ilícitas relacionadas con apuestas ilegales.

Los operativos se llevaron a cabo en sectores de los municipios Baní, Nizao, el distrito municipal Santana y la comunidad de Carretón.

Puedes leer: Dintel ocupan maquinas tragamonedas, alcohol adulterado y apresan tres personas

Sector Paya, Baní: En un centro de expendio de bebidas alcohólicas, fue detenido un hombre a quien se le ocuparon 83 dados de distintos colores y dinero en efectivo, presuntamente utilizados en juegos de azar no autorizados.

Sector Media Blanca, Nizao: Otro individuo fue arrestado con siete porciones de presunta marihuana y RD$485 en efectivo.

Distrito municipal Santana: Dos hombres fueron detenidos con 14 porciones de presunta marihuana y una cantidad de dinero en efectivo, tras ser sorprendidos en actividades sospechosas.

Comunidad de Carretón: Varias personas huyeron al notar la presencia policial. En el lugar se incautaron tres porciones de presunta cocaína y RD$885 en efectivo.

La Policía Nacional reitera su compromiso de combatir el microtráfico de drogas y otras actividades ilegales que atenten contra la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Además, exhorta a la población a seguir colaborando con las autoridades a través de denuncias responsables y confidenciales.