Director de la ONDA saluda creación de una ventanilla única para cobro por derecho de autor

Santo Domingo.– El director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme, saludó la creación de la ventanilla única impulsada por las sociedades de gestión colectiva y de derechos conexos. A su juicio, se trata de un paso natural dentro de la política que ha promovido la institución desde el inicio de su gestión, tras ser designado por el presidente Luis Abinader.

Afirmó que este avance encaja con la línea de trabajo del Gobierno en materia de propiedad intelectual y recordó que el país cuenta con una estrategia nacional que traza el rumbo del sector y que apuesta por reconocer el valor económico y cultural de las creaciones dominicanas. “Estamos hablando de darles peso real a nuestros talentos, de que su trabajo sea respetado y protegido”, expresó.

El funcionario habló durante el acto en el que las entidades de gestión anunciaron la creación del Órgano Interasociativo de Recaudación Conjunta de los Derechos Conexos de la Música. La actividad se celebró este martes en la sede de la ONDA. Antes de su intervención, tomó la palabra el cantante y especialista en derecho de autor Pochy Familia, quien valoró el entendimiento alcanzado entre las distintas sociedades.

El acuerdo fue firmado por los presidentes de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (SGACEDOM), Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE), Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos (SODINPRO) y la Entidad de Gestión Colectiva de Arreglistas Musicales (EGECAM), Valerio de León, Ramón Orlando Valoy, Joel Brito y Domingo Lorenzo, respectivamente.

Reducirá conflictos y costos

La nueva estructura, explicó Gonell Cosme, permitirá reducir conflictos que durante años generaron tensiones innecesarias entre las sociedades y los usuarios. “Al existir esta ventanilla conjunta, se minimizan las controversias derivadas de reclamaciones múltiples o suspensiones. Todo se canalizará a través de un solo órgano”, señaló.

Gonell Cosme sostuvo que con ello se busca evitar cierres o interrupciones a emisoras y negocios por disputas relacionadas con pagos o representaciones.

Dirigiéndose a los empresarios presentes, expresó: “Ustedes van a hablar con una sola institución. Van a negociar con un solo órgano que tendrá la responsabilidad de mantener una relación transparente y efectiva con el sector productivo”. La idea, insistió, es despejar dudas y acabar con la confusión que generaba la existencia de múltiples interlocutores para un mismo concepto.

El órgano de recaudación conjunta implicará una simplificación operativa para hoteles, bares, restaurantes, emisoras, plataformas digitales y organizadores de eventos. Todos podrán gestionar el licenciamiento musical por un canal unificado, reduciendo trámites y duplicidades. “Se acabó que llegara una persona por cada sociedad a cobrar lo mismo y que el empresario tuviera que pagar tres o cuatro veces por el mismo concepto”, dijo.

Según el director de la ONDA, a partir de ahora los empresarios tendrán mayor seguridad jurídica. La firma de un acuerdo con el nuevo órgano les garantiza que no aparecerán terceros alegando representaciones dudosas. “No va a surgir cualquiera diciendo que habla en nombre del sistema. Aquí habrá reglas claras”.

Otro punto que destacó fue la previsibilidad. Con un esquema tarifario definido y público, los usuarios podrán planificar sus presupuestos anuales con mayor certeza. “Ustedes podrán saber con anticipación cuál será la tarifa para hoteles, restaurantes o bares y colocarla en su presupuesto mensual o anual. Eso da tranquilidad”, comentó. La transparencia en la facturación añadió que ayudará a evitar malentendidos y fortalecerá la confianza.

Para el sistema de derecho de autor y derechos conexos, el impacto también será significativo. La recaudación se volverá más eficiente, al concentrar esfuerzos y optimizar la captación de ingresos por el uso público de la música.

Gonell Cosme sostuvo que una relación más fluida con el empresariado facilitará que nuevos negocios se licencien desde el inicio, sin fricciones ni confrontaciones.

Como ejemplo, mencionó que en Jarabacoa ya se firmó un acuerdo que abarca a todo el empresariado local. “No son dos o tres establecimientos; estamos hablando de más de 30 hoteles y restaurantes en un pueblo pequeño. Eso no se logra si no hay coordinación y voluntad de entendimiento”, afirmó.

Gonell Cosme sostuvo que el fortalecimiento institucional consolida un modelo de gestión colectiva más moderno y alineado con buenas prácticas internacionales. Consideró que el sistema dominicano está en condiciones de convertirse en referente regional si mantiene el rumbo de cooperación y transparencia.

Agregó que la formalización del mercado amplía la base de usuarios licenciados y fomenta el cumplimiento voluntario. Cuando las reglas son claras y el canal de diálogo está abierto, dijo, el pago del licenciamiento deja de verse como una imposición y pasa a asumirse como parte natural del negocio.

Sostuvo que este órgano representa orden, equilibrio y eficiencia: un sistema organizado y transparente que beneficia a todos los actores de la cadena musical, a quienes crean, a quienes invierten y a quienes utilizan la música como parte esencial de su actividad económica. “La República Dominicana está avanzando”, concluyó.

En tanto, Pochy Familia destacó la importancia que tiene la firma del referido acuerdo para las sociedades de gestión y dijo que ello va a permitir mayor transparencia, reducción de costos y adaptación a la tecnología.

En el acto de firma del convenio estuvieron presentes Miguel Campillo, representante de Asonahores; Lissette Olivares y Omar Cepeda, representantes de la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes); Claudio Fernández, representante del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; así como los artistas Kinito Méndez, Crispín Fernández, Silvio Mora, Diony Fernández, Mariano Lantigua, Pacole, Henry García, Chuky Acosta y el abogado Joselito Bautista, entre otros.