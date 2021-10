Director Migración reconoce no saber cantidad de haitianos hay en RD

Santo Domingo,- El director general de Migración advirtió que hay que regularizar la presencia de indocumentados haitianos en la República Dominicana y evitar su entrada ilegal porque “no podemos perder nuestro país”.

El doctor Enrique García conminó a empresarios agrícolas o de cualquier sector que están utilizando manos de obra de personas indocumentadas que regularicen su situación, porque vencido el plazo de los 90 días otorgados por el Consejo Nacional de Migración, serán repatriados sin miramiento alguno.

García sostuvo que si no se frena la masiva inmigración haitiana en un plazo de diez a 20 años podríamos perder el país sin tirar un tiro, y en tal sentido puso el ejemplo de lo que sucedió en Kosovo.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa DÁGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el funcionario deploró el abandono que en términos migratorios sometieron al país los pasados gobiernos, a tal punto que encontró la Dirección de Migración sin las condiciones mínimas para realizar una titánica labor de 24 horas, los siete días de la semana.

Para graficar el grado preocupante de la situación, explicó que hace 20 años cuando fue Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, se hizo un censo que arrojó que la población carcelaria de origen haitiana era mínima, contrario a lo que sucede en la actualidad que el diez por ciento de los crímenes y delitos que se cometen en el país son perpetrados por inmigrantes haitianos.

“Mira yo no tengo dudas, y no sé si tú lo va a ver, o lo voy a ver yo, de que aquí no se qué tan rápido se acelere la inmigración ilegal, 15, diez o 20 años, nosotros si no nos ponemos en esto vamos a perder nuestro país sin tirar un tiro, y ahí está el ejemplo de Kosovo y esa parte”, martilló el director general de Migración.

Asegura que al ritmo que van las cosas, haitianos participando en actividades delictivas, el país no solo será invadido pacíficamente, sino que en República Dominicana habrá una delincuencia fuerte, debido a que en Haití existen en la actualidad ocho o nueve bandas criminales que son las que controlan ese territorio.

“Tenemos que comenzar a regularizar esta situación, no podemos perder nuestro país”, remachó el doctor Enrique García.

Se quejó de que en Haití en la actualidad no hay un interlocutor válido, ya que no hay un presidente reconocido, un primer ministro que se le respete, no hay Congreso, en conclusión, no hay con quien hablar.

“Qué es lo que te queda a ti cuando tiene un vecino que ya tu no lo aguanta, proteger tu casa, tus bienes y tu familia, y eso es lo que el presidente Luis Abinader ha previsto con el proyecto fronterizo”, acotó.

Explicó que ese proyecto no es una simple verja, o un muro, se trata de un proyecto para resguardar la frontera.

Dijo que con el problema haitiano hay que atacarlo por varios puntos, y lo primero es resguardar la frontera, porque no se hace nada con que Migración saque a los indocumentados y que entren de nuevo.

“Que eso va a erradicar el problema en un cien por ciento, no vamos a lograr ese porcentaje, pero si lo erradicamos en un 60 o 70% ya vamos ganando”, puntualizó.

Planteó también la penalización a quienes emplean indocumentados, a quienes le rentan casas, a quienes los transportan en vehículos. Recordó que todo eso está penalizado por la ley.

Agregó que hay que implementar diferentes soluciones para al final tratar de tener la mejor solución posible, que es frenar, y luego que se hagan los estudios de lugar, se contrate la mano de obra extranjera que necesite el país, pero todo regularizado acorde a lo que establece la ley.

Admite no se sabe cuántos haitianos hay en RD pero lo cierto es que están en todas partes

El doctor Enrique García admite que en la actualidad no se sabe la cantidad de haitianos que hay en la República Dominicana ya que hace seis o siete años que se hizo un censo y se dijo que habían 500 mil, pero eso está muy lejos de la realidad.

“Mira la línea 311 que tenemos nosotros para que los ciudadanos reporten cuando quieren algún operativo de deportación, esa línea nos la rompen a nosotros llamándonos de todas partes, porque los tenemos por todas partes, esa es la realidad”, aseguró el director de Migración.

Dijo que algunas personas los acusan de tremendista, pero esa no es la realidad, lo que pasa es que él está dentro del problema y viendo lo que está sucediendo.

Reconoció que “hay lugares como el Hoyo de Friusa en Bávaro que es una comunidad haitiana totalmente, y se está preparando un operativo masivo con el Ejército y la Policía porque no puede entrar Migración solo, o con cinco o seis policías o guardias, y se está preparando un gran operativo, porque ya hay comunidades que son de ellos totalmente”.

“Muchos dominicanos, malos dominicanos, por ganarse cien pesos lo utilizan, no pensando en que lo que estamos es alimentando el problema de la patria, y esto no es asunto de nacionalista ni que me quiero comer un haitiano todos los días, yo no tengo problemas con eso, porque yo soy negro y todos tenemos el negro detrás y delante de las orejas”, aclaró.

Dijo que de lo que se trata es de preservar nuestra casa, y que tengamos la mano de obra que se necesita, porque hay que reconocer que ellos sustentan una economía en el reglón construcción, agropecuaria, principalmente el sector bananero, pero hay que hacerlo como cualquier país organizado.

Recalcó que el principal problema migratorio que tiene el país es la inmigración haitiana, y cuando asumió el cargo, no encontró una institución con la estructura necesaria para enfrentar el problema, pero está recibiendo el apoyo del presidente Abinader para poder realizar las labores que están llevando a cabo.

Insistió en que todo el que tenga trabajadores indocumentados deben regularizar su situación porque vencido el plazo anteriormente citado se va a proceder a su repatriación.

Dijo que hay muchos empleadores que contratan a indocumentados porque es una mano de obra barata y no quieren pagar lo que vale el trabajo.

Al presidente Luis Abinader le preocupa que las bandas criminales que controlan el territorio haitiano quieran venir a operar a la República Dominicana.

“Indiscutiblemente que si, esa es la gran preocupación del presidente y en los dos últimos Consejos gobierno lo ha externado, su preocupación por las bandas haitianas que quieran venir a operar en la República Dominicana”, ratificó el director de Migración.

El doctor Enrique García dijo que, de ahí su deseo de fortalecer los controles, apretar las deportaciones, porque no se puede permitir que esas bandas criminales venga a operar al país.

“No podemos permitir que lleguen hasta ahí, no lo podemos permitir, y esto no es solo un problema del gobierno del presidente Luis Abinader, es un problema de país, y yo quiero que lo entienda la población”, sentenció.

Argumentó que “ese es un problema que nos involucra a todos, porque esta es nuestra casa, ya que el país es la casa de todos, y si lo perdemos, lo perdimos todos”.

Hizo un vehemente llamado a todos los sectores para que no incentiven la inmigración ilegal, que no la fortalezcan.

“Tu va aquí a las torres y el 90 por ciento tiene haitianos cuidándolas, muchas veces, una gran mayoría no tienen documentación, nosotros vamos a salir por las torres hacer chequeos, hay un reglamento para eso”, advirtió.

Afirmó que van a ir apretar las torres que tienen nacionales haitianos, o cualesquiera otros extranjeros que no están regularizados.

García dijo que, contrario a la inmigración haitiana de veinte años atrás, los que vienen ahora son agresivos, que enfrentan al dominicano, que incurren en delitos, y en muchas ocasiones llegan en gran cantidad, que el dominicano opta por mudarse del sector y ellos se quedan totalmente en ese lugar.

Lamentó que para frenar el flujo de migratorio de haitianos indocumentados no se pueda contar con las autoridades haitianas, como hacen México y Estados Unidos, ya que las autoridades del vecino país, más que colaborar para frenarla, todo lo contrario, la incentivan.