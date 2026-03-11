Dirigente en Nueva York denuncia desprecio oficial hacia dominicanos en el exterior

El dirigente político, activista social y comunitario Luis Mayobanex Rodríguez, miembro de la Coalición por la Defensa de los Inmigrantes en Nueva York, afirmó que para el presidente Luis Abinader la diáspora dominicana prácticamente no existe.

Rodríguez sostiene que esta percepción se refleja en la falta de acciones concretas del gobierno en favor de las comunidades dominicanas en el exterior. Según explica, el mandatario mantiene una actitud de negación frente a la existencia de la diáspora y a los enormes aportes que esta realiza a la estabilidad económica y social del país.

Como ejemplo, señala que en las dos más recientes rendiciones de cuentas del presidente ni siquiera hubo un reconocimiento simbólico al papel que desempeñan los dominicanos en el exterior ni al compromiso que mantienen con su país.

El dirigente considera que esa actitud no logra ocultar una realidad evidente: la diáspora dominicana es una de las principales fuentes de divisas del Estado. Sus aportes tienen un peso importante en la estabilidad macroeconómica del país y representan alrededor del 10% del Producto Interno Bruto.

Además, afirma que el “menosprecio” hacia la comunidad dominicana en el exterior continúa, a pesar de que las remesas enviadas desde que Abinader asumió el poder hasta lo que va de 2026 podrían alcanzar unos 75 mil millones de dólares al finalizar el año.

Rodríguez también recordó que el presidente aseguró en su momento que una de las prioridades de su política exterior sería la protección de los dominicanos en el exterior. Sin embargo, sostiene que en su rendición de cuentas no presentó ninguna medida concreta que respalde esa promesa.

Según explica, lo único mencionado fueron los servicios consulares, los cuales afirma todos los gobiernos ofrecen y que, debido a sus altos costos, se han convertido en una importante fuente de ingresos para el partido oficial.

Asimismo, recordó que en septiembre de 2021, durante un acto celebrado en el United Palace en el Alto Manhattan, el presidente se comprometió a cumplir en un plazo de tres meses con un conjunto de propuestas recogidas en la “Primera Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo”, documento entregado por el congresista Adriano Espaillat.

De acuerdo con Rodríguez, hasta la fecha ninguno de los puntos planteados en ese documento ha sido cumplido.

Finalmente, que si los gobiernos deben ser evaluados por sus hechos, todo indica que la diáspora dominicana no puede esperar grandes beneficios del actual gobierno.