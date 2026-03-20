Distrito Nacional arrasa a La Vega en voleibol en los Juegos de la Mujer 2026

La Vega. — La primera jornada de los Juegos Deportivos de la Mujer Santo Domingo 2026 dejó resultados contundentes y actuaciones destacadas, marcando el regreso del evento tras una década de ausencia.

En voleibol, el equipo del Distrito Nacional mostró su superioridad desde el inicio al imponerse con facilidad ante La Vega en sets corridos. El dominio fue evidente en todas las áreas del juego, con una ofensiva liderada por Harleny de los Santos y el respaldo de Yamil Moya.

Duelo reñido en la cancha

A diferencia de ese encuentro, el choque entre San Cristóbal y La Romana ofreció mayor equilibrio. El partido se extendió a tres sets, donde finalmente San Cristóbal logró imponerse con el liderazgo ofensivo de Virelys Rivera, quien cargó con el peso del equipo.

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Baloncesto con emociones divididas

La acción continuó en el baloncesto, donde los equipos de la República Dominicana y Costa Rica protagonizaron una jornada equilibrada.

El conjunto visitante se llevó el primer encuentro gracias a la destacada actuación de María Montero, mientras que el combinado dominicano logró reponerse en el segundo partido con un triunfo ajustado, apoyado en el desempeño colectivo de sus jugadoras clave.

Regreso de un evento clave

Con la participación de unas 680 atletas, el torneo no solo representa competencia, sino también una plataforma para impulsar el talento femenino en distintas disciplinas.

Dedicado a Melba Segura de Grullón y bajo la organización de la medallista olímpica Marileidy Paulino, el evento reúne deportes como atletismo, voleibol, baloncesto, judo y taekwondo.

La jornada inaugural dejó claro que el nivel competitivo será uno de los principales atractivos de esta edición.