Luis Abinader motiva auge del deporte femenino

El presidente de la República, Luis Abinader, corta la cinta para dejar inaugurados los Juegos Deportivos de la Mujer 2026; le acompañan, desde la izquierda, Mercedes Ortiz, Gloria Reyes, Melba Segura de Grullón, a quien está dedicada la justa, la triple medallista olímpica Marileidy Paulino, Kelvin Cruz y José Ignacio Paliza.

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó ayer la inauguración de los Juegos Deportivos de la Mujer 2026 en Ciudad Juan Bosch, escenario en donde también entregó un moderno complejo deportivo, en compañía del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, como parte del impulso al desarrollo del deporte y la equidad de género en el país.

Durante el acto, el mandatario valoró la importancia de la iniciativa y motivó a las atletas a participar con entusiasmo y espíritu deportivo.

“Estoy seguro de que este será un gran evento. Felicito a Kelvin Cruz y a todo su equipo por seguir promoviendo torneos que impactan positivamente a nuestra juventud. Participemos con pasión, prudencia y, sobre todo, con compañerismo, porque de eso se trata el deporte”, expresó. Puedes leer: Raquel Peña exalta la mujer deportista

Justo reconocimiento

En el marco de la ceremonia, Abinader y Cruz entregaron una placa de reconocimiento a Melba Segura de Grullón, a quien están dedicados los juegos, junto a un ramo de flores en honor a su destacada labor filantrópica.

El ministro Kelvin Cruz destacó la magnitud del evento, en el que participan más de 680 atletas en 11 disciplinas, con delegaciones invitadas de Cuba, Puerto Rico y Costa Rica.

Subrayó además que esta iniciativa fortalece el talento femenino, fomenta la integración regional y marca el rescate de una competencia que había permanecido inactiva por años.

“Es un honor anunciar el inicio de estos juegos que hoy recuperamos para el país. Este esfuerzo no habría sido posible sin el respaldo del presidente Abinader, a quien agradecemos su firme compromiso con el deporte”, afirmó.

Trayectoria impecable

Cruz también resaltó la trayectoria y el legado de doña Melba Segura de Grullón, así como el trabajo del Comité Organizador, presidido por la campeona olímpica Marileidy Paulino.

De igual forma, valoró el respaldo de la senadora María Mercedes Ortiz y de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes.

El titular de Deportes reafirmó que estos juegos buscan consolidarse como una plataforma permanente para el desarrollo del deporte femenino.

“Nuestra meta es que este evento sea parte esencial del programa de trabajo del ministerio y que se celebre cada año sin interrupciones”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que su gestión ha trabajado en la recuperación de importantes eventos deportivos, con el objetivo de garantizar su continuidad y evitar que vuelvan a desaparecer, en beneficio de la niñez y la juventud dominicana.

La mejor del mundo

De su lado, Marileidy Paulino, triple medallista olímpica y doble campeona mundial, expresó su satisfacción por la realización del evento y agradeció al ministro Cruz por hacerlo posible.

“Me siento muy orgullosa de que estos juegos sean una realidad. Fue una solicitud que hicimos y hoy vemos los frutos”, manifestó.

Liderazgo de la mujer

En tanto, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, resaltó el impacto de esta iniciativa en el fortalecimiento del liderazgo femenino y en la promoción de mayores oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos.

Un trabajo realizado en colaboración con el colega Satosky Terrero.

Un Apunte

Disciplinas deportivas

Los Juegos Deportivos de la Mujer se celebrarán hasta el día 22, con competencias en baloncesto, voleibol, karate, judo, halterofilia, duatlón, atletismo, patinaje, softbol, lucha y taekwondo.