La sustancia fue hallada durante una amplia labor de inspección dentro de un contenedor.

Santo Domingo.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público y con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado, así como de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo, incautaron un cargamento de 200 paquetes de cocaína, durante una operación de inspección conjunta en la referida terminal, ubicada en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

Los equipos operativos, asistidos por miembros de otras agencias de seguridad, tras recibir informes de inteligencia, montaron un amplio operativo de verificación en el área de contenedores vacios, que se extendió por mas de 12 horas.

Como resultado de esta acción, se localizó un contenedor de retorno al puerto, el cual contenía seis bultos con 200 paquetes de la presunta droga, envueltos en cinta adhesiva y con varios logotipos.

El Ministerio Público y la DNCD investigan a varias personas en relacion al caso y esperan ofrecer detalles de acuerdo al avance de estas indagatorias.

«Esta es una investigación que apenas inicia y que conforme se desarrolle el proceso, en esa misma medida, estaremos ofreciendo informaciones al respecto, esto para no entorpecer el curso de las indagatorias» señala el comunicado de prensa de la agencia antidrogas.

Las autoridades dominicanas continúan fortaleciendo su capacidad operativa, asestando golpes contundentes a estas redes criminales, que intentan utilizar el territorio dominicano para sus actividades ilícitas.

La DNCD con el firme apoyo del Gobierno y los organismos de seguridad han logrado confiscar durante este este año, 24. 9 toneladas (24, 945 kilogramos), de drogas alcanzando un consolidado con la cooperación internacional, de 41.9 toneladas (41, 986 kilogramos) cifras que siguen marcando el liderazgo de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Los 200 paquetes confiscados en esta operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.